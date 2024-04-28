Генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий сухопутными войсками и бывший заместитель министра национальной обороны Польши, в интервью литовскому порталу Delfi заявил, что хотя конфликт России с НАТО кажется ему маловероятным, на границе с Россией и Беларусью надо построить укрепления и установить минные поля.

Оценивая ситуацию на украинско-российском фронте Скшипчак отметил: "Ситуация очень сложная для украинцев, так как россияне смогли добиться стратегического преимущества на ряде направлений. Российский генштаб концентрирует ударные группировки на ряде направлений. Северное направление – это наступление на Купянск и Харьков, в том числе и для того, чтобы снять опасность прорыва украинских спецназовцев и поддерживаемых Киевом партизан на территорию Российской Федерации в районе Белгорода.

Россияне также, вероятно, нанесут удар в направлении Полтавы, и если это получится, то попытаются развивать успех по направлению к Умани, чтобы добиться глубокого охвата Донбасса с севера. Более чем очевидно, что русские хотят полностью захватить Донбасс и дойти до Славянска и Краматорска".

"Второе основное направление российского наступления – Запорожье. В направлении этого города они наступают со стороны Донецка, таким образом русские надеются окружить Донбасс уже с юга, то есть взять Донбасс с юга и севера в клещи. Так российский Генштаб надеется полностью контролировать Донбасс, российские военачальники также пытаются отвоевать территории, потерянные в результате украинского контрнаступления", - добавил он.

По словам польского генерала, российские войска скоро начнут большую наступательную операцию.

"Вероятно, через несколько недель, как только погодные условия станут оптимальными. Они не будут ждать лета, поскольку убеждены, что должны нанести удар именно сейчас, когда украинской армии не хватает артиллерийских снарядов, зенитных ракет и солдат. Для Путина и его военных это лучшее время для удара, потому что когда в Украину прибудут боеприпасы, там будут ракеты, там будут солдаты, что создаст россиянам массу проблем. Украинская армия с октября готовит оборонительные позиции, минирует районы, что сильно замедляет темпы российского наступления.

Проблема с отсутствием у украинцев ракет для систем противовоздушной обороны заключается в том, что зенитный зонтик над Украиной, который еще недавно был очень эффективным, становится все более дырявым. В результате украинская противовоздушная оборона не в состоянии сбивать все вражеские ракеты, самолеты и все вражеские беспилотники. Воспользовавшись этим, российские ВВС бомбят важнейшие объекты инфраструктуры, которые необходимы для выживания Украины", - цитирует Вальдемара Скшипчака литовский Delfi.

По его мнению, "Лукашенко, у которого в армии больше генералов, чем танков, пытается пугать, бряцает оружием, которого у него нет или, если есть, то заржавело в ножнах. Сколько бы он не старался, все видят, что это бесполезно. Напомню, что летом 2022 года Кремль заставил Лукашенко передать большую часть своих танков российской армии, после того как украинцы уничтожили российские бронетанковые войска. Так что угрозы Лукашенко на учениях белорусской армии несколько недель назад не испугали ни поляков, ни литовцев".



"Лукашенке нечем провоцировать конфликт на приграничной территории, преимущество НАТО сокрушительно, а Украина сдерживает российскую армию. В Кремле прекрасно понимают, что если Лукашенко ввяжется в военную авантюру против стран НАТО, то Россия его поддержать не сможет, так как все относительно боеспособные соединения российской армии задействованы в войне в Украине. Как только российский Генштаб начнет перебрасывать войска с Украины в другие места, украинцы этим воспользуются и начнут наступление, может быть, даже на территорию России. Так что Лукашенко знает свое место и делает то, что ему приказал Путин – ведет гибридную войну, способствует попыткам мигрантов штурмовать границы Польши, Литвы и Латвии.

Вся граница с Беларусью, будь то литовская, польская или латвийская – опасное место. Это территория, которая стала полем боя гибридной войны, которую ведет Лукашенко. Сувалкский перешеек, конечно, особенно важная точка, но, как я вспоминал, пока у Лукашенко нет войск, которые могли бы нам угрожать. У русских в Калининграде сейчас тоже нет особого военного присутствия: части XIX армейского корпуса, которые были расквартированы в районе Калининграда, заняты борьбой с Украиной", - добавил он.



Польский генерал полагает, что "в течение двух лет Скандинавия, страны Балтии и Польша станут самым сильным элементом военного потенциала НАТО, и Путин, думаю, не рискнет пускаться в авантюры в этом регионе. Уже сейчас Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Польша делают больше всех, чтобы подготовиться к отражению возможной российской агрессии.

"Русские переключили свою экономику на войну, но, похоже, что все, что они производят, расходуется в войне с Украиной. Очевидно, что Москва не в состоянии восстановить военный потенциал до такой степени, чтобы его можно было использовать на другом направлении: в нашем регионе или где-нибудь в Центральной Азии. Основные усилия российской армии направлены на то, чтобы любой ценой выиграть войну с Украиной. И это главная цель Путина, потому что, если он не выиграет войну с Украиной, он не сможет начать войну с любой другой страной", - заявил он.



"Опыт войны в Украине показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонительные позиции, минные поля, чтобы остановить врага – снова актуальны. Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время. В военное время укрепления на приграничных территориях строить может быть уже слишком поздно. Я убежден, что и Литва, и Польша должны начать строительство мощных укреплений. И скрывать это не надо. И Лукашенко и Путин должны знать, что если они решаться начать войну, их войскам придется преодолевать настолько укрепленные районы, что это потребует огромных жертв со стороны их военных.

"Считаю, что угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет, пока идет война в Украине. У русских нет потенциала, чтобы начать эту войну. Однако нам нужно готовиться, создавать вооруженные силы, состоящие из хорошо вооруженных и мотивированных солдат. Если мы будем сильными, никакая война не начнется", - подвел итог польский генерал.

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