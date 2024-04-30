Министерство обороны РФ сообщило в ходе брифинга, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. В заявлении российского военного ведомства не сказано, где сбили ракеты.

Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в то же время сообщил, что в селе Донское под Симферополем "после сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы". Аксенов опубликовал фотографию предполагаемого боеприпаса.

Российская система ПВО в ночь на 30 апреля работала над Джанкоем и Симферополем, сообщил Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией", поддерживающего российскую аннексию регионов Украины. Пророссийский блогер Александр Талипов заявил, что по Крыму запустили восемь-девять ракет ATACMS, выпущенных из Херсонской области, а основными целями ракет стали российские системы ПВО.

Telegram-канал Astra сообщает, что, по данным источника в МЧС аннексированного Крыма, ATACMS ударили по военному аэродрому Джанкой, где дислоцирован вертолетный полк российской армии. В результате атаки, как утверждается, ранены пятеро военных.

Кроме того, по информации источников Astra в МЧС, ракеты атаковали три военные части противовоздушной обороны — в селе Донское (есть раненые военные, число неизвестно), а также в Сакском и Черноморском районах (в последнем случае ранены четверо военных).

Независимых подтверждений информации об ударе по аэродрому Джанкой и трем военным частям ПВО нет. Власти аннексированного Крыма, Минобороны РФ и Генштаб ВСУ пока это не комментировали.

24 апреля агентство Reuters сообщило, что США тайно передали Киеву дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 км. По данным источника, армия Украины впервые применила ракеты 17 апреля, нанеся удар по военному аэродрому Джанкой в Крыму.

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