Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал в своем Telegram-канале большой пост, в котором рассказал об обострении ситуации на фронте и тактических успехах российских войск. Между тем, эксперты американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что в ближайшие недели, до начала поступления американской военной помощи, российские войска, вероятно, добьются значительных тактических успехов, но вряд ли смогут сломить украинскую оборону.

В своем посте Сырский сообщил, что наиболее сложная для ВСУ ситуация сложилась на двух направлениях в Донецкой области: покровском, то есть около населенного пункта Очеретино к северо-западу от Авдеевки (там российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ) и на кураховском, около Марьинки.

"Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развивать наступление западнее от Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово, — пишет Сырский. — Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки".

Бердычи и Семеновка — два населенных пункта, которые находятся недалеко от Очеретино. Заявление о том, что ВСУ отошли западнее этих сел, означают, что армии РФ удалось несколько расширить зону прорыва в этом районе.

Недавно военный обозреватель "Русской службы Би-би-си" Илья Абишев объяснял, чем опасен прорыв российской армии около Очеретино.

Foto: BBC News

"В целом, на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог", — считает Сырский.

В воскресенье Министерство обороны России сообщило, что армии РФ удалось взять под контроль населенный пункт Новобахмутовка к юго-востоку от Очеретино. Украинские военные эти данные не подтверждают, однако близкий к ВСУ проект DeepState относит это село к зоне под контролем России.

По мнению экспертов ISW, армии РФ не удалось по-настоящему быстро продвинуться в этом районе, и это свидетельствует о том, что "украинские силы сохраняют там позиции и ресурсы, которые пока замедляют российское наступление в западном направлении".

"Недавние российские успехи к северо-западу о Авдеевки вынудили украинские войска отступить с других ограниченных тактических позиций на фронте к западу от Авдеевки, однако это отступление пока не привело к быстрым тактическим приобретениям России, — считают авторы сводки. — Российские войска по-прежнему вряд ли способны в ближайшее время добиться более глубокого оперативно значимого прорыва".

"Значительное преимущество" России

Общую ситуацию на фронте главнокомандующий ВСУ описал так: "Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях — имеет тактические успехи".

При этом Сырский отмечает, что ситуация меняется быстро, "отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации".

Не спадает напряжение и на юге, в Запорожской и Херсонской областях, где российские войска пытаются наступать, но, по словам Сырского, успеха не достигли.

"Признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на севере Украины нет, — также отмечает главком. — Вместе с тем, отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на харьковском направлении".

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сырский также утверждает, что в Херсонской области, где украинские и российские войска воюют за контроль над районами, прилегающими к берегу Днепра, ВСУ удалось продвинуться и получить контроль над островом Нестрыга.

Российские силы в Украине достигли некоторых успехов на фоне недостатка у ВСУ боеприпасов и свежих пополнений. Украинские военные примерно в течение полугода не получали новую военную помощь от США — наиболее мощного союзника Киева; Верховная рада совсем недавно одобрила поправки к закону о мобилизации, которые позволят привлечь в армию новые силы.

Россия также смогла усилить ракетные обстрелы Украины и уничтожить несколько крупных украинских электростанций — при том что украинские ПВО были ослаблены из-за нехватки зенитных ракет, в том числе западного производства.

Что говорят аналитики

В одном из последних обзоров аналитики ISW пишут, что ближайшие недели, пока Украина будет ожидать прибытия американской помощи на фронт, российские войска, вероятно, добьются значительных тактических успехов, но вряд ли смогут сломить украинскую оборону.

В апреле американский Конгресс принял закон о выделении Киеву нового пакета помощи на общую сумму 61 млрд долларов. Пентагон уже сообщил, что отправляет первую партию помощи на сумму 1 млрд долларов и выделил еще 6 млрд для покупки вооружений для Украины.

Как считают эксперты ISW, новая помощь от США позволит украинским войскам решить проблему нехватки материальных средств и притормозить продолжающиеся российские наступательные операции. Российские силы при этом, похоже, активизируют попытки дестабилизации украинской обороны и укрепляют позиции, ожидая прибытия американской помощи.

Американские аналитики подчеркивают, что у российских сил есть возможность добиться значительных тактических успехов в районе Авдеевки и достичь оперативно значимой цели, захватив Часов Яр — важный опорный пункт украинской обороны в Донецкой области.

Но ни одна из этих попыток, скорее всего, не перерастет в оперативно значимый прорыв фронта в ближайшей перспективе, не говоря уже о том, чтобы вызвать крах украинской линии обороны в Донецкой области, считают в ISW.

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Там отмечают, что этим летом лучше обеспеченные силы ВСУ смогут предотвратить оперативно важные прорывы во время ожидаемых наступательных действий России. Однако летом российские войска по-прежнему будут представлять значительную угрозу для Украины.

При этом у россиян не хватает современной и эффективной техники, которую они смогут развернуть в Украине, а общая боевая эффективность российских соединений и частей продолжает снижаться, сказано в сводке.

Какой будет летняя кампания

Российские силы частично полагаются на свои количественные преимущества в технике и живой силе. По мнению аналитиков ISW, этот акцент на количестве (независимо от качества) принес российской армии ряд тактических успехов, и в летней кампании Россия по-прежнему будет на него опираться.

Кроме этого, россияне постепенно, хотя и неравномерно, извлекают уроки из прошлых ошибок оперативного планирования. Скорее всего, летнее наступление будет проходить на более широком участке фронта, предполагают в ISW.

Российские силы также начали массово использовать планирующие бомбы, которые продолжат играть критически важную роль в поддержке российских наземных операций этим летом, несмотря на вероятное улучшение возможностей украинской ПВО.

Аналитики ISW отмечают, что россияне продолжают масштабное технологическое совершенствование своих сил и готовятся воспользоваться этими новшествами до того, как американская помощь поступит в ВСУ в полном объеме. Однако на тактическом уровне эта технологическая адаптация еще не завершена, что открывает для ВСУ окно возможностей, считают эксперты.

Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Украина стабилизирует фронт и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024-го или начале 2025 года, считает ISW.

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