Страны НАТО в "конфиденциальной форме" установили две "красные линии", при пересечении которых возможно прямое вмешательство Североатлантического альянса в войну в Украине. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica со ссылкой на источники. При этом издание отмечает, что никаких оперативных планов НАТО не разрабатывает.

Первая "красная линия" касается угрозы прорыва Россией линии обороны Украины и участия в войне третьей страны, а именно - Беларуси, пишет La Repubblica.

ВСУ, говорится в материале, не могут полностью контролировать украинско-белорусскую границу, что создает условия для прорыва ВС РФ в коридор между Украиной и Беларусью.

Как предполагает итальянская газета, "тогда Минск будет напрямую вовлечен в военный спор", а "его войска и арсенал будут иметь решающее значение для Москвы". И это обстоятельство может активизировать действия НАТО в пользу Украины, указывается в статье.

Вторая "красная линия" по данным La Repubblica, - это возможная провокация России против стран Балтии, Польши или "целенаправленное нападение на Молдову".

НАТО готовится к конфликту с "практически равным противником"

По данным газеты, НАТО начала готовиться к войне с Россией силами всей коалиции. В качестве примера издание приводит начавшиеся в конце января в Европе четырехмесячные крупнейшие с 1988 года учения альянса Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник"), симулирующие конфликт с "практически равным противником". В учениях задействованы около 90 000 человек.

По информации агентства dpa, сценарий маневров Steadfast Defender - нападение России на территорию союзников, которое приводит в действие статью 5 договора НАТО о коллективной обороне.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что западные сухопутные войска могут быть задействованы в Украине. Однако многие члены альянса, в том числе Германия, сразу отвергли эту идею. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также исключил возможность отправки боевых подразделений альянса в Украину.

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