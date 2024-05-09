Белгород и Белгородский район попали под обстрел с украинской стороны в ночь на 9 мая, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили", — заявил Гладков. По предварительным данным, пострадали восемь человек: семеро взрослых и 11-летняя девочка. Пятеро пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы.

Гладков сообщил, что в Белгороде повреждены 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный дом и 37 транспортных средств. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены крыши в четырех частных домах и три автомобиля.

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал фотографии с последствиями удара по городу.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в ночь на 9 мая украинские беспилотники пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка (35 км от Анапы). По данным оперштаба, в ходе ночной атаки "около шести БПЛА были подавлены", но несколько упали на территории нефтебазы, из-за чего начался пожар. Повреждены несколько резервуаров с топливом. По предварительной информации, никто не пострадал. В 7:40 утра пожар локализовали.

В Брянской области, как рассказал губернатор Александр Богомаз, два беспилотника сбили ночью над Клинцовским районом. Пострадавших и разрушений нет, заявил глава региона.

Губернатор Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, сообщил, что силы ПВО обнаружили и уничтожили над регионом три украинских беспилотника. Он не привел подробности о последствиях атаки на земле.

Атаке беспилотников также подверглась Воронежская область. Из сообщений губернатора Александра Гусева следует, что режим опасности атаки БПЛА действовал в регионе около шести часов.

Министерство обороны РФ утверждает, что российские силы ПВО в ночь на 9 мая уничтожили над территорией Белгородской области 15 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, а также один беспилотник. Кроме того, по утверждению российской стороны, два дрона уничтожены над Брянской областью и три — над Курской областью. Минобороны РФ обвинило в атаке Украину. В ведомстве не комментировали сообщения властей Краснодарского края и Воронежской области.

Министерство обороны РФ регулярно атакует Украину беспилотниками и обвиняет Киев в ударах БПЛА по регионам России. Как заявил утром 9 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, украинские силы ПВО сбили над Одесской областью 17 из 20 ударных дронов "Шахед", запущенных по Украине. Под удар беспилотника попал город Первомайск в Николаевской области, сообщил глава региона Виталий Ким. При атаке по Первомайску частично разрушено двухэтажное здание бывшего дома культуры, возник пожар, его потушили, пострадавших нет.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!