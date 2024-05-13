Грузинская полиция оттеснила протестующих от входов в здание парламента страны, который продолжает рассматривать закон "О прозрачности иностранного влияния". В понедельник утром комитет по юридическим вопросам поддержал инициативу в третьем чтении, и на это ушло около минуты.

Акции протеста против принятия закона, который грузинская оппозиция и общественные организации считают несовместимым с демократическими ценностями, продолжались в течение выходных.

11 мая в центре Тбилиси состоялся "Марш Европы", в котором приняли участие десятки тысяч человек. До этого несколько известных противников законопроекта и оппозиционеров были избиты.

Протестующие собрались в воскресенье у здания парламента в центре Тбилиси, чтобы остаться там на ночь.

В понедельник демонстрации возобновились, однако полиция не дала их участникам приблизиться к выходам из парламента и перекрыла прилегающие к входам в здание улицы. По данным МВД, за административные правонарушения задержаны 20 человек, в том числе трое иностранных граждан.

Однако митинг возле здания парламента продолжается, по данным СМИ, некоторые протестующие перекрывают главную улицу Тбилиси — проспект Руставели. В течение выходных начали забастовку студенты крупнейших грузинских высших учебных заведений.

Однако несмотря на протесты, в понедельник парламент Грузии продолжил рассматривать закон "О прозрачности иностранного влияния", который стал причиной акций протеста. Ожидается, что вскоре депутаты приступят к окончательному принятию законопроекта, после того, как его очень быстро одобрил комитет по юридическим вопросам.

"Нет ли у вас вопросов, замечаний, мнений?" — спросил председатель комитета Анри Оханашвили и сам же ответил: "Вопросов, замечаний, мнений нет".

По словам оппозиционного депутата Хатии Деканоидзе, оппозиция не смогла участвовать в заседании комитета. "Заседание началось и завершилось за минуту и семь секунд. Это было невообразимые, позорное, нелегитимное заседание, на которое не смогли зайти даже представители большинства. Зашел только председатель комитета Оханашвили и несколько человек якобы для легитимации. Это нелегитимное заседание", — сказала она.

Как передавала корреспондент "Би-би-си" в Тбилиси Нина Ахметели, в законопроекте протестующие видят угрозу не только свободе слова и гражданскому сектору Грузии, но и будущему членству страны в Евросоюзе. При этом, согласно опросам, стремление стать членом ЕС стабильно поддерживает большинство граждан.

О том, что "законопроект об иноагентах" несовместим с европейскими нормами и ценностями, а его принятие отдалит Грузию от Евросоюза, неоднократно заявляли западные политики.

Однако правящая партия, из-за масштабных протестов отказавшаяся от принятия закона в прошлом году, сейчас одобрила законопроект в двух чтениях, не обращая внимания на предостережения западных партнеров.

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