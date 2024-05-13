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Российские войска "имеют тактический успех" в боях за Волчанск — город в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Для наступления на город, по данным украинских военных, командование ВС РФ задействовало значительные силы (до пяти батальонов) и "не считается с потерями".

В целом, говорится в сводке, "оперативная обстановка на харьковском направлении остается сложной и динамично меняется". Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная — Лукьянцы, Пыльная — Глубокое, Пыльная — Олейниково, Муром — Бугруватка, сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, по данным украинских военных, войска РФ пытаются наступать на направлениях Стрелечье — Глубокое, Олейниково — Глубокое, Олейниково — Лукьянцы, Муром — Старица и Плетеневка — Тихое.

Российские войска начали новое наступление в Харьковской области утром 10 мая, сообщали российские провоенные Telegram-каналы. Позже это признало Минобороны Украины и подтвердил глава администрации Харьковской области. В Минобороны РФ официально о начале наступления не заявляли, однако объявили о захвате как минимум девяти населенных пунктов в Харьковской области.

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