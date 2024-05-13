В Армении продолжаются массовые протесты против политики премьер-министра Никола Пашиняна, касающейся урегулирования конфликта с Азербайджаном. В ходе акции в Ереване задержаны свыше 150 человек, сообщают со ссылкой на полицию местные СМИ.

По их данным, участников акции задержали по обвинению в неисполнении требований закона. Указвается, что к задержанным допустили юристов и оппозиционных депутатов.

С раннего утра 13 мая в Ереване проходят акции неповиновения, к которым призвало движение "Тавуш во имя Родины". Оно требует отставки Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном. Участники акции заблокировали ряд улиц мусорными баками, дорожными знаками и стогами сена.

Ранее МИД Армении заявил, что Ереван и Баку предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел между Тавушской областью и северо-западным Газахским районом Азербайджана. С начала 1990-х годов эти территории контролировались Арменией, но по итогам военного конфликта 2020 года между странами они перейдут Азербайджану.

Местные жители были категорически против этого решения и организовали акции протеста. 4 мая протестующие начали марш "Тавуш за Родину" и 9 мая добрались до Еревана, в котором проводят протестные митинги. В акции 9 мая участвовали, по данным Telegram-каналов, более 20 тысяч человек. Большинство на акции протеста представляли сторонники движения "Тавуш во имя родины" под руководством главы Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна, который выдвинул ультиматум об отставке Пашиняну.

В сентябре 2023 года Баку в результате двухдневной военной операции полностью взял под контроль территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики. НКР была ликвидирована, спорный регион покинули более 100 тысяч армян.

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