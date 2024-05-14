Грузинский парламент принял в третьем и окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который спровоцировал многотысячные протесты и беспрецедентную критику в адрес властей Грузии со стороны западных партнеров.

Согласно законопроекту, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве "организаций, проводящих интересы иностранной силы".

Им надо будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто попытается уклониться от регистрации в качестве "проводника" или не подаст декларацию, грозит штраф в размере 25 тысяч лари (8660 евро).

Обсуждение в парламенте проходило на фоне массовых протестов в центре Тбилиси, которые нередко заканчивались столкновениями митингующих с полицией и задержаниями.

В самом парламенте во вторник снова был задействован так называемый желтый уровень опасности. Пропускали на заседание только съемочные группы телеканалов, в то время как журналисты печатных и интернет-СМИ (многих из них новый закон коснется напрямую) попасть на заседание так и не смогли.

Такие же правила действовали во время рассмотрения законопроекта в первом и втором чтениях.

Во вторник у здания парламента на проспекте Руставели вновь собрались митингующие. Студенты, которые принимают активное участие в протестах, прошли шествием к зданию парламента.

Студенческие движения некоторых государственных и частных вузов с понедельника не заходят в аудитории и отказываются посещать лекции, требуя отзыва законопроекта. Солидарность со студентами выразила часть профессуры и преподавательского состава.

В принятии подобного закона участники акции видят угрозу не только свободе слова и гражданскому обществу, но и евроинтеграции Грузии, которая получила статус кандидата на вступление в ЕС всего полгода назад.

Главным на акциях, которые продолжаются последний месяц, стал лозунг "Да — Европе. Нет — российскому закону".

Вторая попытка

О том, что законопроект будет одобрен в третьем чтении на пленарном заседании 14 мая, заранее заявляли представители правящей партии "Грузинская мечта", у которых большинство в парламенте. Они утверждали, что это положит конец поляризации в Грузии и обеспечит прозрачность финансирования неправительственного сектора.

На то, что власти спешат принять законопроект, указывало и проведенное накануне заседание парламентского комитета по юридическим вопросам. На одобрение законопроекта депутатам потребовалось около минуты.

По словам оппозиционного депутата Хатии Деканоидзе, на заседание не смогли попасть не только оппозиционеры, но и большая часть представителей парламентского большинства. "Заседание началось и завершилось за минуту и семь секунд. Это было невообразимое, позорное, нелегитимное заседание", — сказала она.

По мнению оппозиции, законопоект повторяет российское законодательство об "иностранных агентах", и принятие закона грозит обернуться российским сценарием — стигматизацией и прекращением работы независимых организаций и СМИ, которые выступают с критикой властей.

По их словам, то, что грузинский закон копирует российский, стало ясно во время рассмотрения в парламенте — в том числе по методам, которые применяли правоохранители в отношении протестующих. На кадрах, попавших в объективы СМИ, были видны жесткие задержания и избиения демонстрантов полицейскими.

По данным омбундсмена Грузии, практически все задержанные 13 мая у парламента говорили о применении насилия со стороны полицейских, некоторые получили телесные повреждения.

На прошлой неделе несколько противников законопроекта подверглось нападениям и избиениям со стороны неизвестных лиц на улицах Тбилиси. Многие получали анонимные звонки с оскорблениями за то, что выступают против законопроекта.

"Столица Европы"

На фоне применения силы полицией в отношении демонстрантов заявления в Вашингтоне и европейских столицах становятся все жестче. Усиливается и риторика грузинских властей по отношению к Западу.

Третье чтение прошло на фоне визитов в Грузию европейских политиков и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, координатора США по вопросам санкционной политики Джеймса О’Брайена.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал об отказе основателя правящей партии, миллиардера Бидзины Иванишвили от встречи с О’Брайеном. По словам премьера, это не первый подобный случай, и в прошедшие месяцы Иванишвили уже отказывал во встречах другим иностранным дипломатам и политикам.

Причиной он назвал "де-факто санкции", под которые якобы попал Иванишвили. По словам Кобахидзе, Иванишвили доверил 2 млрд долларов Западу, но они оказались в руках "партии глобальной войны" и были заморожены.

"Позиция Бидзины Иванишвили, что он не может проводить ни одну встречу, находясь под шантажом. Это его четкая позиция. Как только шантаж и де-факто санкции закончатся, естественно, любая встреча возможна", — заявил Кобахидзе.

Кого именно он считает "партией глобальной войны", Кобахидзе говорить не стал, заявив, что это может негативно повлиять на интересы национальной безопасности Грузии.

При этом грузинский премьер говорит, что власти открыты для дискуссий по законопроекту с европейскими партнерами в рамках президентского вето.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которой в правящей партии уже пытались объявить импичмент, заявила, что наложит вето на законопроект. Депутаты от "Грузинской мечты", как ожидается, смогут преодолеть вето и реализовать инициативу.

Ранее спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что отклонил просьбу о встрече с главами парламентских комитетов нескольких европейских стран 13–14 мая. По его словам, "радикальная оппозиция" может расценить такой визит как поощрение своих "радикальных действий".

В то время как власти говорят о насильственных планах и действиях во время акций, многие европейские политики не скрывают симпатии к протестующим, которые проводят акции за будущее Грузии в ЕС.

"Снова, снова и снова: Тбилиси — столица Европы! Я так горжусь грузинским народом, мирно демонстрирующим за свободу и демократию", — написал в Х незадолго до визита в Грузию председатель комитета по иностранным делам бундестага Майкл Рот. Так он прокомментировал "европейский марш" 11 мая в Тбилиси — очередную многотысячную акцию против принятия законопроекта.

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