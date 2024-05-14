После продолжавшихся почти десять лет дебатов Евросоюз окончательно утвердил обширную реформу миграционного законодательства. Совет ЕС подтвердил принятый ранее Европарламентом пакет из десяти постановлений, предусматривающих значительное ужесточение правил предоставления убежища.

Новые правила вступят в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС. Затем страны Евросоюза будут обязаны в течение двух лет привести в соответствие с ними национальные законы. Реформа ужесточает правила для мигрантов из относительно безопасных стран. Она должна ограничить нелегальную иммиграцию в ЕС, в первую очередь — ослабить нагрузку на Италию, Грецию и некоторые другие страны.

Европарламент 10 апреля принял окончательное решение по реформе законодательства о предоставлении убежища в ЕС, дискуссии о которой идут со времен миграционного кризиса 2015 года. Пакет законов среди прочего предусматривает ускорение процедур в отношении соискателей убежища на внешних границах. Лица, имеющие незначительные шансы получить разрешение остаться в ЕС, будут депортироваться быстрее, а соответствующие решения будут приниматься уже на границе.

Одной из составляющих реформы является механизм солидарности по распределению просителей убежища среди стран Евросоюза. Это означает, что в случае чрезмерного количества соискателей в первых странах въезда мигрантов в ЕС — Италии, Греции, Испании, Кипре, Мальте — просителей убежища будут обязаны принимать по системе квот другие страны Евросоюза. Если страна отказывается это делать, она может предоставить финансовую помощь. Кроме того, урегулирован порядок действий в случаях резкого усиления иммиграционных потоков.

В 2023 году Европейское агентство по вопросам предоставления убежища зарегистрировало около 1,1 млн заявлений, это самый высокий показатель с 2016 года. Больше всего прошений, около 330 тысяч, было подано в Германии. В Латвии убежище запросили около 1600 человек, в Литве — чуть более 500, в Литве — почти 4000.

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