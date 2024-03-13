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ЕС готов выделить Египту 7,4 млрд евро в виде грантов и кредитов на укрепление экономики на фоне опасений, что конфликты в секторе Газа и Судане могут усугубить финансовые проблемы в этой североафриканской стране и усилить миграционное давление на Европу, сообщает со ссылкой на осведомленные источники газета Financial Times.

Как отмечает издание, соглашение будет подписано 17 марта председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в ходе совместного визита в Каир с премьер-министрами Греции, Италии и Бельгии. Оно станет очередным в серии договоров Брюсселя со странами Северной Африки, в том числе с Тунисом и Мавританией, которые направлены "на предотвращение экономической нестабильности вокруг Европы и нелегальной миграции из Африки".

Эти соглашения предусматривают предоставление Тунису и Мавритании денег и других стимулов в обмен на укрепление охраны своих границ. Заключенные договоры вызвали критику со стороны некоторых политиков и неправительственных организаций, обративших внимание на проблемы с правами человека в этих странах и высказавших сомнение в эффективности подобных мер.

Результат многомесячных переговоров

Запланированное соглашение с Египтом является результатом многомесячных переговоров, последовавших за масштабным нападением палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль и ответной военной операции Израиля в секторе Газа. Новое обострение конфликта в регионе вызвало опасения, что в Египет, а затем и в Европу хлынет новый массовый поток мигрантов. Но Египет так и не открыл границу с палестинским регионом и отверг предложения Израиля о переселении большей части жителей сектора Газа на Синайский полуостров.

Проект договора Евросоюза с Египтом предусматривает поддержку энергетического сектора африканской страны, помощь в решении проблемы роста числа беженцев из Судана и в укреплении контроля на границе с Ливией, откуда мигранты через Средиземное море устремляются в Европу.

Около 1 млрд евро в виде чрезвычайной финансовой помощи может быть предоставлено незамедлительно. Еще около 4 млрд евро, как ожидается, поступят в пакете макрофинансовой помощи, связанной с реформами в рамках расширенной программы Международного валютного фонда (МВФ). Остальные средства будут получены из различных источников финансирования ЕС.

Роль Египта в пресечении потока мигрантов в Европу

Министр по вопросам миграции Греции Димитрис Каиридис в интервью FT отметил "очень важную, ключевую" роль Египта в контроле нелегальной миграции в Европу. "У нас нет прямого притока мигрантов из Египта. Но есть египтяне, перебирающиеся через восточную Ливию", — сказал он, подчеркнув, что Каиру, "переживающему и тяжелый экономический, и миграционный кризисы", необходимо предоставить безотлагательную помощь.

По данным ООН, в Египте зарегистрировано около 480 тысяч мигрантов и соискателей убежища. Большинство из них прибыли в страну, спасаясь от гражданской войны в Судане, разразившейся в апреле прошлого года. В то же время в Египте регулярно фиксируются систематические нарушения прав человека, в этой стране жестко подавляется инакомыслие. В 2023 году более 26 тысяч египтян запросили политическое убежище в ЕС.

Еврокомиссия и многие политики, несмотря на критику со стороны правозащитников, подчеркивают важность соглашений со странами Северной Африки для пресечения нелегальной миграции в Европу. "Мы можем сколько угодно говорить о ситуации с правами человека в Египте. Но у меня тоже есть эта реальная ситуация [с мигрантами]", — подчеркнул Каиридис в разговоре с FT.

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