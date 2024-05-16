Юрай Цинтула, накануне совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, не состоит в каких-либо радикальных группах, заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток. Предполагаемый мотив стрелка — несогласие с деятельностью правительства.

По словам главы МВД, 71-летний Цинтула был "активно вовлечен в политические события", например, принимал участие в антиправительственных акциях протеста.

Он мог пойти на преступление из-за несогласия с принятыми при Фицо решениями, считает министр. Ранее словацкая оппозиция критиковала премьер-министра за сокращение помощи Украине, вмешательство в деятельность общественной медиакомпании RTVS и упразднение офиса спецпрокурора.

Покушение на Фицо было совершено в среду, 15 мая, в городе Гандлова, когда премьер-министр после выездного заседания правительства подошел поприветствовать местных жителей. Политик с четырьмя огнестрельными ранениями был доставлен в больницу и прооперирован. Его состояние все еще оценивается как тяжелое.

"Мы пока не можем сказать, что побеждаем, потому что масштаб ранений, вызванных четырьмя пулями, очень велик", — говорил министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Стрелок был задержан на месте, им оказался 71-летний Юрай Цинтула. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство и грозит пожизненное заключение. Цинтула признал, что планировал атаку, но утверждает, что не хотел убивать премьер-минситра.

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