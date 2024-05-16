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Избранный президент Словакии Петер Пелегрини рассказал, что ему удалось переговорить в больнице с раненым накануне премьером страны Робертом Фицо.

Однако, по его словам, это не означает, что опасность миновала и жизнь премьера удалось спасти: состояние Фицо по-прежнему остается "невероятно тяжелым", и после покушения он "был на волосок от смерти".

Если бы выпущенные нападавшим пули прошли буквально на несколько миллиметров правее или левее, у раненого бы не было никаких шансов, уточнил он.

"Он может говорить, но [произнес] буквально несколько предложений, и очень, очень устал… Ситуация очень критическая", — сказал Пеллегрини журналистам, собравшимся у входа в больницу.

Избранный президент заверил, что врачи продолжаться бороться за жизнь премьера, но выводы о том, насколько успешны эти попытки, можно будет сделать лишь через несколько дней.

В связи с этим обязанности и полномочия главы правительства страны временно возложены на двух вице-премьеров.

Рассказав последние новости о состоянии Фицо, Пелегрини призвал политические партии страны приостановить или даже полностью свернуть подготовку к предстоящим выборам в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

"Если что-то народу Словакии сегодня и нужно, так это хотя бы базовое согласие и единство словацкого политического представительства, — объяснил свою просьбу Пелегрини. — Может, и не консенсус, но, пожалуйста, хотя бы между собой дискуссии нужно вести цивилизованно".

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