19 мая в результате крушения вертолета погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. Он занимал пост главы государства с 2021 года, многие видели в нем будущего преемника верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи. "Би-би-си" вспоминает главные моменты из жизни и карьеры политика.

Консервативный священнослужитель

До своего неожиданного решения баллотироваться в президенты Раиси не был известен большинству иранцев. К тому моменту 56-летний консервативный священнослужитель обладал докторской степенью по исламскому праву. Первая попытка не увенчалась успехом — те выборы Раиси проиграл, но смог занять взять реванш четыре года спустя.

Будущий президент Ирана родился в городе Мешхед в 1960 году, в 15 лет он поступил в самую престижную религиозную семинарию страны в провинции Кум, а через пять лет, сразу после Исламской революции, начал работать в судебной системе.

Раиси стал заместителем прокурора Тегерана в возрасте всего 25 лет. Позже он был назначен на должность заместителя главы судебной власти. На протяжении всей своей карьеры в судебной системе, несмотря на высокие посты, Раиси держался в тени.

"Комиссии смерти"

В 1988 году Раиси был одним из четырех судей, заседавших в так называемых "комиссиях смерти". Эти комиссии решали судьбы тысяч заключенных оппозиционеров, казненных в иранских тюрьмах по истечении срока заключения.

Эти казни — одна из запретных тем в послереволюционной истории Ирана — никогда не были официально расследованы.

Соперник Раиси на президентских выборах 2017 года Хасан Рухани поразил многих, подняв эту тему во время предвыборных дебатов на иранском государственном телевидении. Хотя официальной реакции на заявления Рухани не последовало, его комментарии вызвали бурные и эмоциональные дебаты в соцсетях, благодаря чему эпизод, о котором многие молодые иранцы даже не знали, внезапно стал достоянием общественности.

Будущий верховный лидер?

На протяжении всей своей карьеры Раиси поддерживал тесные личные связи с представителями консервативной иранской элиты. Он учился у нынешнего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и был близок к ключевым фигурам в Корпусе стражей исламской революции.

В марте 2016 года Раиси был назначен главой одного из самых важных и самых богатых религиозных фондов Ирана — "Астан Кудс Разави", в задачи которого входит надзор за главной шиитской святыней — расположенным в Мешхеде мавзолеем имама Резы.

Назначение на эту должность означает огромный престиж и влияние. Многие наблюдатели пришли тогда к выводу, что Раиси готовят в преемники верховного лидера.

Также он был избран заместителем председателя Ассамблеи экспертов — духовного органа, состоящего из 88 человек и ответственного за выборы следующего аятоллы.

Карьера супруги

О личной жизни Раиси известно немного, хотя некоторые подробности стали публичны во время предвыборной кампании. Его супруга Джамиле Аламолхода — профессор Тегеранского университета имени Шахида Бехешти, у пары две дочери.

Пытаясь привлечь внимание женщин-избирателей, Раиси несколько раз упоминал свою жену во время предвыборной кампании, говоря о своей поддержке ее учебы и готовности обходиться без готового ужина, когда работа отрывает ее от дома. Подобные комментарии были хорошо восприняты сторонниками, но вызвали многочисленные насмешки со стороны оппонентов.

Тесть Раиси — аятолла Ахмад Аламолхода — лидер жесткой линии пятничных молитв в Мешхеде, человек, известный своими ультраконсервативными взглядами. Он настаивает на том, чтобы в городе никогда не проводились музыкальные концерты.

Кандидат от простых иранцев

Раиси нельзя назвать харизматичным оратором — его неубедительное выступление на телевизионных предвыборных дебатах в 2021 году мало что изменило в этом отношении, но тщательное управление его имиджем в Telegram и Instagram помогло создать шумиху вокруг его кампании и обеспечило массовое посещение его предвыборных митингов.

На протяжении всей избирательной кампании Раиси представлял себя как кандидата от простых иранцев, человека, который будет защищать консервативные ценности революции, будет заботиться о бедных и обездоленных и вернет денежные пособия, чтобы помочь покрыть растущие расходы на жизнь.

Это послание явно нашло отклик у миллионов иранцев, продолжающих бороться с бедностью, безработицей и инфляцией, оказавшись сильнее обещаний реформ и перемен, которые давал более умеренный оппонент Раиси.

Антиизраильская и пророссийская политика

В последние годы Раиси неизменно занимал жесткую позицию в отношении Израиля и Запада. В апреле 2022 года он предупредил, что Израиль станет мишенью для иранских вооруженных сил, если тот сделает "малейший враждебный шаг" в отношении Ирана.

В интервью в сентябре того же года он осудил подписание исторических Соглашений Авраама — серии договоров о нормализации отношений между Израилем и некоторыми арабскими государствами, заключенных при посредничестве США в 2020-2021 годах.

В марте 2022 года, после российского вторжения в Украину, Раиси способствовал сближению Тегерана с Москвой, которое привело к поставкам в РФ иранского оружия.

Раиси осудил израильскую военную операцию в Газе, обвинив Израиль в геноциде палестинцев при поддержке стран Запада.

В декабре 2023 года Раиси отменил поездку в Женеву из-за обвинений в его адрес в связи с пытками и убийствами заключенных в 1988 году, когда он был судьей "комиссии смерти", за что ему мог грозить арест.

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