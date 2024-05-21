"Новый министр обороны России Андрей Белоусов, который ранее занимал должность вице-премьера по экономическим вопросам, встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и "курировал" его деятельность. Об этом сообщает центр "Досье" со ссылкой на источник.

"Они с Пригожиным иногда сидели прямо в обнимку — естественно, друг к другу на "ты", "Жень" и все такое. Их рабочие встречи напоминали семейные посиделки с чаем — неформально проговаривали все вопросы, потом кивали на младших сотрудников, и те уже все оформляли в настоящий доклад. Система ведь работает так, что Первый никогда не принимает решения: поступает предложение, Белоусов его прорабатывает и готовит доклад (обычно на нем стоят подписи Белоусова и Шойгу), дальше этот доклад оказывается у президента. Владимир Владимирович только ставит на нем приписку "согл." — и все", — рассказал собеседник журналистов.

Когда именно происходили встречи и сколько их было, не уточняется.

По данным "Досье", информация о встречах с Белоусовым и его подчиненными содержится в "личном календаре" Пригожина, который есть в распоряжении журналистов.

"Досье" утверждает, что получил доступ к архиву почты Андрея Белоусова. В 2018 году новый министр обороны получил доклад с анализом перспектив развития частных военных компаний в России. В нем говорилось, что ЧВК приобретают особенно важное значение на фоне противостояния России с США и Великобританией и расширения "серых зон" международных конфликтов. Согласно докладу, ЧВК должны формироваться "под полным контролем государства". ЧВК "Вагнер" в докладе была названа компанией, которая курируется министерством обороны.

12 мая президент России Владимир Путин отправил Сергея Шойгу в отставку с поста министра обороны и назначил его секретарем Совета безопасности РФ. На должность главы военного ведомства президент выдвинул бывшего вице-премьера по экономическим вопросам Андрея Белоусова.

В июне 2023 года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж, завершившийся на следующий день. После этого Пригожин "ушел" в Беларусь. Спустя два месяца после мятежа частный бизнес-джет Пригожина разбился в Тверской области. В результате крушения погибли десять человек, в том числе сам Пригожин и командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

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