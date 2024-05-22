Москва и Пекин вместе работают над созданием летальных видов вооружения, которые впоследствии планируется применить в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шапсс на конференции по вопросам обороны в Лондоне.

"Сегодня я могу сообщить, что у нас есть доказательства того, что Россия и Китай сотрудничают в разработке боевой техники для использования в Украине. Они прикрывают друг друга", — цитирует Шаппса агентство Bloomberg.

По его словам, которые приводит Reuters, летальное оружие "уже поступает или будет поступать из Китая в Россию, а оттуда — в Украину". Шаппс сослался на данные британской и американской разведок, однако не привел подробностей.

В своей речи глава британского оборонного ведомства отметил, что Россия и Китай, а также Иран и Северная Корея "все активнее работают вместе". Шаппс призвал членов НАТО "проснуться" и увеличить расходы на оборону.

Западные СМИ регулярно сообщают о поставках из Китая в Россию товаров, необходимых для производства оружия. Речь, в частности, идет об электронике и станках.

Официальные лица КНР последовательно заявляют, что не передают вооружения никаким участникам боевых действий в Украине.

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