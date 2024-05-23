Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне самых масштабных беспорядков в этом французском заморском владении за последние 40 лет.

"Я прибыл с решимостью сделать все, чтобы восстановилось спокойствие, с уважением, смирением и памятуя о жертвах. Моя цель — вместе с министрами с всем правительством поддержать людей и обсудить будущее Новой Каледонии со всеми группами", — сказал Макрон по прибытии в административный центр Новой Каледонии, город Нумеа.

По словам французского лидера, "будут приняты решения и сделаны объявления". В то же время в окружении президента говорят, что у Макрона нет четкого плана, и крупных политических решений не ожидается. Макрона сопровождают, в числе прочих, министры внутренних дел и обороны Франции Жеральд Дарманен и Себастьен Лекорню.

В Новой Каледонии в ходе массовых протестов против реформы избирательной системы за последнюю неделю погибли уже шесть человек, не прекращаются погромы и поджоги автомобилей. Франция направила в эту заморскую территорию дополнительно три тысячи полицейских.

Макрон подчеркнул, что полиция Новой Каледонии будет находиться на усиленном режиме столько, сколько потребуется. "В ближайшие дни при необходимости будут проведены новые масштабные мероприятия с целью полного восстановления порядка, поскольку другого выбора нет", — подчеркнул он.

В Новой Каледонии из-за беспорядков застряли тысячи туристов. Франция, Австралия и Новая Зеландия организовали срочную эвакуацию своих граждан. МИД ФРГ рекомендовал отказаться от поездок в Новую Каледонию, если это не является необходимым.

Демонстранты опасаются, что разработанная в Париже реформа избирательной системы снизит влияние аборигенов-канаков, составляющих 40% 270-тысячного населения Новой Каледонии, поскольку избирательным правом наделяются французы, прожившие в этом владении не менее десяти лет.

Франция установила власть над Новой Каледонией в 1853 году и в 1946 году предоставила этой колонии статус французского заморского владения. Новая Каледония — третий по значению в мире производитель никеля, но производство находится в состоянии кризиса, и каждый пятый житель территории живет за чертой бедности.

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