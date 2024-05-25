Первые французские путешественники были вывезены в Австралию и Новую Зеландию на борту военных самолетов. Оттуда они продолжат путь коммерческими рейсами во Францию.

Франция начала эвакуацию граждан своей страны в связи с наиболее масштабными беспорядками во французском заморском владении Новая Каледония за последние 40 лет. Как сообщил французский телеканал BFMTV в субботу, 25 мая, первые путешественники были вывезены в Австралию и Новую Зеландию на борту военных самолетов утром того же дня. Международный аэропорт Ла-Тонтута близ Нумеи - столицы Новой Каледонии - закрыт с 14 мая, и с тех пор все коммерческие рейсы были отменены.

"Меры по отправке иностранцев и французских туристов домой продолжаются", - говорится в заявлении высокой комиссии, представляющей интересы французского государства, которое приводит агентство AFP. Оттуда они продолжат путь коммерческими рейсами во Францию и другие страны. Отмечается, что сами Австралия и Новая Зеландия начали репатриацию своих граждан еще 21 мая.

Беспорядки в Новой Каледонии начались 13 мая

Беспорядки на территории Франции в южной части Тихого океана продолжаются с 13 мая. Париж объявил чрезвычайное положение и направил на расположенный примерно в 17 000 километрах от материковой части Франции архипелаг дополнительные силы безопасности. По сообщению властей, уже погибли семь человек - последний из них был застрелен в пятницу полицейским, на которого напали протестующие.

Поводом для беспорядков послужила планируемая Парижем поправка к конституции, которая должна предоставить тысячам жителей французского происхождения право голоса. Однако сторонники независимости Новой Каледонии, население которой составляет 270 тысяч человек, опасаются, что это уменьшит влияние коренного населения. Коренная этническая группа канаков давно надеется на создание собственного государства.

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