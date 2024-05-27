Двенадцать человек, летевших в воскресенье рейсом авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Дублин, пострадали в результате попадания авиалайнера в зону сильной турбулентности над Турцией.

Это уже второй случай сильной турбулентности за неделю. За несколько дней до этого в результате попадания в воздушную яму один из пассажиров самолета, летящего в Сингапур (73-летний британец) умер, а более 100 человек получили серьезные травмы.

Во время рейса из Дохи в Дублин травмы разной степени тяжести получили шестеро пассажиров самолета Boeing 787-9 Dreamliner и столько же членов экипажа.

Сразу после посадки, около полудня по Гринвичу, в Дублине рейс встречали пожарные, сотрудники транспортной полиции и машины скорой помощи.

Восемь пострадавших пришлось госпитализировать.

Всеобщая паника

Очевидцы воздушного инцидента назвали его пугающим.

По их словам, бортпроводники разносили пассажирам еду и напитки, когда самолет, по ощущениям, рухнул куда-то вниз, проведя в свободном падении порядка 20 секунд.

Один из пассажиров по имени Катал в интервью ирландскому телевидению заявил, что знак "Пристегните ремни" в момент инцидента был выключен, а поданный ему ужин снесло со столика.

Другой утверждает, что лично видел, как людей подбрасывало так, что они ударялись головой о потолок, а еда и напитки летали по всему салону.

Тот же пассажир добавил, что после инцидента он видел хромающих членов экипажа (некоторые были в повязках) и человека в кислородной маске, который лежал на сидениях с подозрением на травму спины.

Эмма, возвращавшаяся из Таиланда, говорит, что в момент попадания в воздушную яму она спала, но во время инцидента она проснулась — и увидела, что все вокруг начали паниковать.

В ответ на запрос Би-би-си в Qatar Airways сообщили, что "несколько пассажиров и членов экипажа получили в ходе полета легкие травмы, и в настоящее время им оказывают медицинскую помощь".

В пресс-службе авиакомпании также заверили, что по факту воскресного инцидента открыто внутреннее расследование.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !