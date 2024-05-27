Французские инструкторы смогут "посетить учебные центры" в Украине и "ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". О подписании соответствующих документов сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В своем Telegram-канале он рассказал, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел сегодня в онлайн-формате переговоры с главой французского оборонного ведомства Себастьеном Лекорню.

"Приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", — написал Сырский.

Главком ВСУ выразил надежду, что "решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту".

Лекорню по итогам переговоров сообщил в соцсети X, что Париж передаст Киеву дополнительный пакет военной помощи и проработает дальнейшие меры поддержки. В его посте о планах направить в Украину французских военных инструкторов не говорится.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что допускает отправку в Украину французского контингента. Эти утверждения вызвали негодование российских официальных лиц и пропагандистов. Представители украинских властей позднее пояснили, что речь идет о переносе обучения военнослужащих из западных стран в Украину.

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