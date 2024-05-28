Если президент США Джо Байден не поедет на мирный саммит, организованный Швейцарией по инициативе Украины, это будет "не очень сильным решением", заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

"Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию будет лично аплодировать Путин, причем стоя", — сказал Зеленский. Он уверен, что президент РФ очень боится саммита мира и продолжает попытки его сорвать.

По словам украинского лидера, Киев ждет ответа об участии в саммите от Китая, Бразилии, нескольких африканских стран, от которых "уже поступили положительные сигналы", и благодарит все государства, поддерживающие эту инициативу.

"Я считаю, если ты хочешь мира, ты будешь там и будешь говорить, даже если ты с чем-то не согласен. Если ты хочешь войны, то поедешь на то сборище, которое хочет организовать Россия. А если ты молчишь, то тебя устраивает то, что сейчас происходит", — заявил Зеленский.

Чтобы война в Украине не длилась десятилетиями, необходимо двигаться дипломатическим путем, пояснил он, поскольку "сложно победить одним оружием". В то же время оружие союзников необходимо Украине, чтобы не позволить РФ разрушить страну до основания, считает Зеленский. Он сообщил, что, по данным Киева, союзники России активно поставляют ей вооружения: Иран предоставляет не только беспилотники, но и ракеты, а КНДР — ракеты и артиллерийские снаряды.

Ранее сегодня Украина и Бельгия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке Киева в отражении российской агрессии. Аналогичный договор с Испанией Зеленский подписал накануне в Мадриде.

По данным Киева, Бельгия стала 11-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности. До этого схожие документы были подписаны с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией.

Мирная конференция по Украине пройдет 15 и 16 июня недалеко от Люцерна. По данным швейцарского правительства, на саммит приглашены 160 делегаций, Россия в нем не участвует.

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