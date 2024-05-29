Вооруженные силы Украины могут атаковать цели на территории России оружием, полученным от Финляндии, заявила в интервью изданию Uusi Suomi в среду, 29 мая, глава финского министерства иностранных дел Элина Валтонен. Она пояснила, что Украина ведет оборонительную войну, а потому вправе в целях самозащиты наносить удары по военным объектам, расположенным на территории страны-агрессора. Правительство в Хельсинки не устанавливало каких-либо конкретных ограничений на использование передаваемой им помощи, но ожидает, что Украина будет применять это оружие в соответствии с международным правом, добавила Валтонен.

НАТО призвала союзников снять ограничения для ВСУ

Несколько дней назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist заявил, что западные страны должны разрешить Украине атаковать передаваемым ими оружием военные объекты в России. Аналогичное заявление Столтенберг сделал и на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Софии, после чего ее участники приняли резолюцию, в которой призвали снять ограничения на использование западного оружия украинской армией. Для такого решения пришло время, поскольку красные линии, проведенные некоторыми странами НАТО, "связали украинцам руки", сказал генсек НАТО в Софии. При этом он напомнил о тяжелой ситуации на фронте, сложившейся за последние недели в Харьковской области Украины.

На следующий день к мнению Столтенберга присоединился верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Разрешить Украине применять западное оружие для поражения объектов на территории РФ "в соответствии с нормами ведения войны вполне возможно" и не противоречит международному праву, заявил он. По словам Борреля, такое решение становится все более важным. Некоторые страны обосновывают ограничения риском дальнейшей эскалации отношений с РФ, но нельзя лишать украинцев возможности защищать себя, оправдываясь угрозой эскалации, добавил глава европейской дипломатии.

Германия - против ударов Украины по территории РФ

Среди стран, которые пока исключают снятие запрета на использование оружия, переданного Киеву, для поражения целей в РФ, находятся, в частности, Германия и Италия. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь отказался разрешать Украине наносить удары по военным объектам на российской территории оружием из Германии. На сегодняшний день между Берлином и Киевом существуют согласованные "четкие правила для поставок оружия, которые мы уже осуществили", сказал Шольц. "И они работают. По крайней мере, я так считаю", - добавил он. В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не понимает заявлений Столтенберга, и призвала к осторожности.

За снятие ограничений для Украины выступили ряд политиков из правящей в Германии коалиции и из оппозиции. Кроме того, за такое решение выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. США выступают против ударов по целям в РФ американским оружием.

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