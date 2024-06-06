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Апелляционный суд в штате Джорджия предписал приостановить рассмотрение дела экс-президента США Дональда Трампа, обвиняемого в этом штате в попытке отменить результаты выборов. Судебный процесс приостановлен до тех пор, пока апелляционный суд не решит, следует ли отстранить от дела окружного прокурора, демократку Фани Уиллис, а это решение может быть принято уже после ноябрьских президентских выборов.

Адвокаты Трампа добиваются отстранения прокурора Уиллис, доказывая, что ее романтические отношения с другим прокурором, Нэйтаном Уэйдом, который был главным обвинителем по этому делу, порождают конфликт интересов.

В мае судья, ведущий дело Трампа, объявил, что суд не видит конфликта интересов, и рассмотрение дела может продолжаться параллельно с ожиданием решения апелляционного суда. Но апелляционный суд 5 июня постановил, что никакие судебные действия по делу до его решения совершаться не должны.

При этом прения сторон апелляционный суд назначил на 4 октября, и это почти наверняка означает, что решения по апелляции не будет до президентских выборов, которые пройдут в начале ноября.

Трамп, а также 18 членов его команды и местных однопартийцев-республиканцев обвиняются в Джорджии в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года. Все они отвергают обвинения.

Уиллис в феврале признала в суде, что находится в любовных отношениях с главным обвинителем Уэйдом, но заверила, что никаких выгод от этого не имеет.

Судья Скотт Макафи в итоге в марте решил, что случай Уиллис и Уэйда являет собой "серьезный просчет" и вредит делу, но процесс может быть продолжен, если Уэйд уйдет в отставку. Прокурор Уэйд в середине марта так и поступил.

У апелляционного суда Джорджии по процедуре есть время на принятие решения до середины марта следующего года — к этому времени президентские выборы уже четыре с половиной месяца как пройдут, и новый-старый президент, Байден или Трамп, уже вступит в должность.

При этом команда адвокатов Трампа при желании еще и сможет обжаловать решение апелляционного суда в верховном суде штата.

В конце мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным в фальсификации документов в случае с выплатой денег за молчание бывшей порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Приговор судья еще не огласил, но даже тюремное заключение, которое в данном случае маловероятно, не помешает Трампу баллотироваться в президенты.

Дело о выплате 130 тысяч долларов Дэниэлс было одним из четырех уголовных дел против Трампа. Дело в Джорджии — одно из трех оставшихся.

Уиллис занимает выборную должность окружного прокурора округа Фултон. В мае она выиграла местные праймериз Демократической партии и в ноябре будет снова баллотироваться на этот пост.

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