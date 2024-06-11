Сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Артем Куреев, ранее упоминавшийся в расследовании о связях депутата Европарламента Татьяны Жданок с российской разведкой, на протяжении нескольких лет участвовал в проведении "операций по распространению российского влияния" в Европе. Об этом пишут журналисты агентства Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы и сообщения источников среди официальных лиц.

По данным Bloomberg, Куреев находился в контакте по крайней мере с шестью европейскими журналистами. Сотрудник ФСБ, следует из документов, оплачивал их поездки в Россию и на оккупированные территории Украины. В ряде случаев, отмечает агентство, Куреев использовал "более тонкие методы": пытался повлиять на освещение тех или иных событий в СМИ, устраивал интервью или специальные мероприятия для прессы.

В одном из документов, с которыми ознакомились журналисты, говорится, что Куреев согласился заплатить 300 евро северомакедонскому журналиста Дарко Тодоровскому за написание статей в двух изданиях. О связи Тодоровского с российскими спецслужбами ранее говорил журналист-расследователь Христо Грозев. Были ли произведены платежи, упомянутые в документах, выяснить не удалось.

Тодоровский в разговоре с Bloomberg заявил, что трижды ездил в зону боевых действий в Украине при посредничестве Куреева, которого знает с весны 2022 года как представителя некой медиакомпании. Утверждения Грозева о том, что по крайней мере две статьи северомакедонского журналиста были написаны по инструкциям и за гонорар от сотрудника ФСБ, собеседник агентства назвал "несерьезными".

В переписке Тодоровского с Куреевым, с которой ознакомились авторы расследования, обсуждалось размещение текстов на русском и английском языках в маргинальных СМИ. Там же Bloomberg обнаружил данные о двух бронированиях в российских отелях, которые сотрудник ФСБ оплатил для северомакедонского журналиста для его визитов в Россию апреле 2023 года. Тодоровский подтвердил, что в последнее время бывал в РФ, но отметил, что принимает участие в множестве разных мероприятий и не помнит, кто именно оплачивал те или иные его поездки.

Куреев поддерживал контакты с разными европейскими журналистами еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С одним из них (его имя Bloomberg не называет) сотрудник ФСБ встречался несколько раз в России, Турции и других странах. Как минимум дважды, в 2019 и 2022 годах, поездки оплачивал либо Куреев, либо другие сотрудники спецслужб.

Как отмечает Bloomberg, в изученных ими документах нет прямого подтверждения, что деятельность журналистов, с которыми взаимодействовал Куреев, направлялась или была полностью профинансирована Москвой.

В январе издание The Insider сообщило, что Куреев был куратором одного из российских разведчиков, находившихся в постоянном контакте с латвийским депутатом Европарламента Татьяной Жданок. Она же в 2014 году просила бельгийское посольство в Москве выдать сотрудник ФСБ визу для посещения ЕП.

В разговоре с Bloomberg представители Жданок сообщили, что политик видела Куреева во время мероприятия в Брюсселе, но не контактировала с ним в дальнейшем и ничего о нем не знает.

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