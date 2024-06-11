Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Артем Куреев, ранее упоминавшийся в расследовании о связях депутата Европарламента Татьяны Жданок с российской разведкой, на протяжении нескольких лет участвовал в проведении "операций по распространению российского влияния" в Европе. Об этом пишут журналисты агентства Bloomberg со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы и сообщения источников среди официальных лиц.

По данным Bloomberg, Куреев находился в контакте по крайней мере с шестью европейскими журналистами. Сотрудник ФСБ, следует из документов, оплачивал их поездки в Россию и на оккупированные территории Украины. В ряде случаев, отмечает агентство, Куреев использовал "более тонкие методы": пытался повлиять на освещение тех или иных событий в СМИ, устраивал интервью или специальные мероприятия для прессы.

В одном из документов, с которыми ознакомились журналисты, говорится, что Куреев согласился заплатить 300 евро северомакедонскому журналиста Дарко Тодоровскому за написание статей в двух изданиях. О связи Тодоровского с российскими спецслужбами ранее говорил журналист-расследователь Христо Грозев. Были ли произведены платежи, упомянутые в документах, выяснить не удалось.

Тодоровский в разговоре с Bloomberg заявил, что трижды ездил в зону боевых действий в Украине при посредничестве Куреева, которого знает с весны 2022 года как представителя некой медиакомпании. Утверждения Грозева о том, что по крайней мере две статьи северомакедонского журналиста были написаны по инструкциям и за гонорар от сотрудника ФСБ, собеседник агентства назвал "несерьезными".

В переписке Тодоровского с Куреевым, с которой ознакомились авторы расследования, обсуждалось размещение текстов на русском и английском языках в маргинальных СМИ. Там же Bloomberg обнаружил данные о двух бронированиях в российских отелях, которые сотрудник ФСБ оплатил для северомакедонского журналиста для его визитов в Россию апреле 2023 года. Тодоровский подтвердил, что в последнее время бывал в РФ, но отметил, что принимает участие в множестве разных мероприятий и не помнит, кто именно оплачивал те или иные его поездки.

Куреев поддерживал контакты с разными европейскими журналистами еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С одним из них (его имя Bloomberg не называет) сотрудник ФСБ встречался несколько раз в России, Турции и других странах. Как минимум дважды, в 2019 и 2022 годах, поездки оплачивал либо Куреев, либо другие сотрудники спецслужб.

Как отмечает Bloomberg, в изученных ими документах нет прямого подтверждения, что деятельность журналистов, с которыми взаимодействовал Куреев, направлялась или была полностью профинансирована Москвой.

В январе издание The Insider сообщило, что Куреев был куратором одного из российских разведчиков, находившихся в постоянном контакте с латвийским депутатом Европарламента Татьяной Жданок. Она же в 2014 году просила бельгийское посольство в Москве выдать сотрудник ФСБ визу для посещения ЕП.

В разговоре с Bloomberg представители Жданок сообщили, что политик видела Куреева во время мероприятия в Брюсселе, но не контактировала с ним в дальнейшем и ничего о нем не знает.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit