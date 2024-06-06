За прошедшие четыре года Европарламент принял 16 резолюций, в которых в той или иной форме осудил действия российских властей во внутренней и внешней политике. Евродепутат от Латвии Татьяна Жданок оказалась главным защитником режима Владимира Путина в ЕП: она 15 раз проголосовала против резолюций и один раз воздержалась. К этому выводу пришло издание Politico, изучившее поименные результаты голосований.

С 2020 года евродепутаты в своих резолюциях осудили Кремль за отравление политика Алексея Навального, полномасштабное вторжение в Украину, репрессии против политических оппонентов, депортацию детей с оккупированных территорий Украины, попытки вмешательства во внутренние дела ЕС и другие действия. Обычно эти документы получали поддержку подавляющего большинства парламентариев.

Проанализировав поименные результаты голосований по каждой из 16 таких резолюций, Politico составило список из 30 евродепутатов, которые чаще остальных высказывались против принятия соответствующего документа или воздерживались по этому вопросу.

Лидером этого списка стала латвийский депутат Татьяна Жданок, которая 15 раз проголосовала против резолюций с критикой в адрес Кремля. Еще один раз она воздержалась от голосования — это произошло в апреле прошлого года, когда Европарламент рассматривал резолюцию против репрессий в отношении Навального и других политических заключенных.

Подавляющее большинство других депутатов из этого списка — представители стран Западной Европы преимущественно из крайне правых и крайне левых партий. Например, один из лидеров "Альтернативы для Германии" Максимилиан Кра 10 раз проголосовал против резолюций, три раза воздержался и еще трижды не участвовал в голосовании. Нидерландский ультраправый депутат Марсель де Грааф, который вместе с Кра угодил в скандалы вокруг кремлевского пропагандистского проекта Voice of Europe и предполагаемого сотрудничества их помощника с китайской разведкой, был еще радикальнее: 12 голосов против и четыре пропущенных голосования.

Politico отмечает, что при голосовании по резолюциям с осуждением Кремля некоторые политические объединения внутри ЕП нередко раскалываются. Так, в правой фракции "Идентичность и демократия" (ID) депутаты от "Альтернативы для Германии" (пока они не были исключены из альянса в прошлом месяце) обычно воздерживались от голосования или голосовали против, представители французского "Национального объединения" поддержали около четверти документов, а парламентарии от итальянской "Лиги" поголовно поддержали все 16 текстов с критикой в адрес российских властей.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !