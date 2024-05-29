В Брюсселе и Страсбурге, в том числе в помещениях Европарламента, сегодня прошли обыски в рамках расследования о возможном вмешательстве России в работу представительного органа власти ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление федерального прокурора Бельгии.

Обыски связаны с деятельностью портала Voice of Europe, владельцев которого обвиняют в подкупе евродепутатов и распространении через них прокремлевской пропаганды. "Есть признаки, что сотрудник Европарламента сыграл в этом значительную роль", — заявили в бельгийских правоохранительных органах.

По словам двух человек, знакомых с ходом расследования и общавшихся с Politico на условиях анонимности, полиция изучает деятельность помощника депутата Европарламента. Известно, что ранее этот человек работал на крайне правую партию "Альтернатива для Германии", а сейчас состоит в команде нидерландского европарламентария Марселя де Граафа.

Пресс-служба Европарламента подтвердила, что полицейским был предоставлен доступ в здание, но отказалась комментировать расследование. Представители де Граафа не ответили на просьбу о комментарии.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!