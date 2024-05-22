Главный кандидат от немецкой ультраправой популистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на европейских выборах Максимилиан Кра воздержится от дальнейшей предвыборной деятельности и немедленно покинет руководящий совет партии, говорится в заявлении политика.

В минувшие выходные в интервью итальянской газете La Repubblica Кра заявил, что "не все" эсэсовцы, главная военизированная сила нацистов, "были преступниками".

После кризисного совещания с высшим руководством своей партии Кра заявил, что покинет федеральный комитет AfD. "Последнее, что нам сейчас нужно, — это дебаты обо мне. AfD должна сохранить свое единство, — сказал Кра газете Die Welt. — По этой причине я больше не буду участвовать в предвыборной кампании и уйду с поста члена федерального комитета".

Помощник Кра был недавно арестован по обвинению в шпионаже в пользу Пекина. Политику, как и другому кандидату от AfD на европейских выборах Петру Быстрону, также пришлось предпринять попытку опровергнуть обвинения в том, что они принимали деньги за распространение пророссийской пропаганды на финансируемом Москвой новостном сайте Voice of Europe.

Однако немецкие прокуроры начали предварительное расследование в отношении самого Кра в связи с сообщениями о подозрительных платежах, полученных из Китая и России.

В середине мая немецкая полиция обыскала офисы Быстрона в рамках расследования дела об отмывании денег и о коррупции. Обыски прошли одновременно в берлинском офисе депутата, а также в Мюнхене и на испанском острове Майорка.

Предполагаемая причастность сразу двух высокопоставленных членов партии к продвижению иностранных интересов вряд ли сыграет на руку AfD, руководство которой в преддверии выборов в Европарламент активно пытается завоевать симпатии колеблющихся избирателей.

Согласно опросам общественного мнения, с начала года популярность партии в Германии снизилась с 20% до 16%.

Частично это объясняется недавним скандалом, в ходе которого выяснилось, что партийные деятели AfD присутствовали на секретном совещании, где обсуждалась возможность депортации из Германии людей ненемецкого происхождения. Тогда по всей стране прошли многочисленные акции протеста.

Спустя несколько дней Бьёрн Хёкке, возглавляющий AfD в немецкой земле Тюрингия, был признан виновным в сознательном использовании в своей речи нацистского лозунга.

Еще несколькими днями ранее суд постановил, что партия официально подозревается в экстремизме, дав спецслужбам страны право продолжать пристально наблюдать за ее деятельностью, тщательно отслеживая все коммуникации. Юристы AfD обещали обжаловать это решение.

Плохие новости для AfD на этом не закончились. Во вторник французская правая партия "Национальное объединение" объявила, что "решила больше не заседать вместе" с депутатами от AfD в Европарламенте.

Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен в среду заявила, что ее партия должна разорвать отношения с AfD, ставшей, по ее словам, слишком токсичным союзником в преддверии европейских выборов.

В интервью радиостанции Europe 1 Ле Пен обвинила AfD в том, что та потеряла управление и находится в подчинении у радикальных элементов внутри партии. "Необходимо было срочно установить санитарный кордон, — сказала Ле Пен. — AfD идет от провокации к провокации. Сейчас уже не время дистанцироваться, настала пора порвать с этим движением".

"Национальное объединение" в настоящее время показывает хорошие результаты в опросах и, как ожидают аналитики, легко победит центристскую коалицию президента Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент.

Ле Пен, за спиной которой уже три неудачные президентские кампании, стремится провести "Национальное объединение" в политический мейнстрим, рассчитывая, что ей удастся занять президентское кресло на выборах в 2027 году.

Как показывают опросы общественного мнения, националистические партии и евроскептики наберут на европейских выборах рекордное количество голосов. В настоящий момент ультраправые в Европарламенте представлены группой "Европейские консерваторы и реформисты", которую фактически возглавляет премьер-министр Италии Джорджа Мелони, и объединением "Идентичность и демократия", во главе которой стоит "Национальное объединение".

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