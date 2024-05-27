Евросоюз включил в санкционные списки украинского пророссийского политика Виктора Медведчука и его приближенного Артема Марчевского, а также базирующийся в Чехии пророссийский интернет-портал Voice of Europe за распространение дезинформации с целью оправдания вторжения РФ в Украину. Соответствующее решение опубликовано на сайте представительства ЕС в России.

27 мая в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Ранее власти Чехии ввели аналогичные санкции на национальном уровне.

Проект Voice of Europe и Медведчук, считающийся приближенным президента РФ Владимира Путина, в последние месяцы оказались в центре скандала, связанного с распространением российской пропаганды в Европе. В марте чешские власти заявили о раскрытии "финансируемой из РФ сети влияния", которая занималась распространением российских государственных нарративов в Европе и подкупом европейских политиков. Немецкое издание Der Spiegel и чешская газета Deník N сообщили, что частью этой схемы является новостной сайт Voice of Europe, на котором регулярно публиковались призывы европейских политиков прекратить помощь Украине. Некоторым авторам этих призывов, по данным СМИ, за это платили деньги — в отдельных случаях соизмеримые с расходами на предвыборную агитацию на выборах в Европарламент.

По мнению чешских властей, при помощи сайта Voice of Europe Медведчук вместе с посредником Артемом Марчевским руководил российской операцией с целью подорвать европейскую поддержку Украины и оказать влияние на выборы в Европарламент, "представляя ЕС как враждебную структуру и описывая Украину как непоправимо коррумпированную страну". Вскоре после разоблачения сайт был отключен властями, но 11 апреля снова заработал, теперь уже из Казахстана.

Издание Politico выявило 16 законодателей ЕС, выступавших в эфире Voice of Europe, и все они принадлежат к ультраправым партиям. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кро заявил, что Россия обращалась к депутатам Европарламента и платила им за продвижение российской пропаганды. Эти обвинения пока не подкреплены свидетельствами передачи денег. Но факт, что в этом деле фигурировали незадекларированные финансовые средства, косвенно подтверждается результатами обысков в Польше, в ходе которых у одного из совладельцев сайта Voice of Europe было конфисковано 48 500 евро и 36 000 долларов.

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