В субботу, 8 июня, в Латвии состоятся выборы в Европарламент - избиратели выдадут путевки в Брюссель 9 депутатам. Портал Delfi составил гид по предложениям всех 16 партий, которые претендуют на места в Европарламенте. В этой статье - о том, что предлагает избирателям Партия центра и каковы ее шансы получить представительство в Европарламенте.

Что обещают? "Мы выступаем за долгосрочный и справедливый мир на всем континенте - от Лиссабона до Владивостока, от Северного Ледовитого океана до Синайского полуострова", - так сформулировала свое геополитическое кредо партию, которую неоднократно упрекали в пророссийскости. В программе перечисляется как Татьяна Жданок в течение 20 лет боролась в Европарламенте за права латвийских нацменьшинств и неграждан, против "подъема неонацизма". Основной упор в программе - на "русский вопрос". "Мы против разжигания ненависти, ограничения свободы слова и притеснения нацменьшинств, в том числе русскоязычных жителей Латвийской Республики. Мы за безусловное продление вида на жительство для тех граждан России, которые не были гражданами Латвии. Всем постоянным жителям Европейского Союза, особенно негражданам, должны быть гарантированы те же права, что и гражданам ЕС, в пределах компетенции ЕС. С трибуны Европарламента мы продолжим выступать против запрета на использование русского и других языков меньшинств в латвийской системе образования. Языки крупнейших национальных групп, проживающих в Европе, в том числе русский, должны стать официальными языками ЕС", - сказано в программе.