Во вторник Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала новым генеральным секретарем организации бывшего президента Швейцарии Алена Берсе. Он приступит к исполнению своих полномочий 18 сентября.

Кандидатуру швейцарского политика поддержали 114 делегатов. Помимо Берсе, в финальный тур голосования вышли бывший министр культуры Эстонии Индрек Саар и еврокомиссар юстиции бельгиец Дидье Рейндерс. Они заручились поддержкой 85 и 46 членов ПАСЕ соответственно. Всего в голосовании могли принять участие 306 человек.

Берсе работал на разных должностях в правительстве Швейцарии с 2012 по 2023 год, дважды был президентом страны (в 2018-м и 2023 году). На посте генерального секретаря Совета Европы он сменит хорватского политика Марию Пейчинович-Бурич, которая заняла этот пост в 2019 году и не выдвигала свою кандидатуру на выборах.

Совет Европы — основанная в 1949 году организация, содействующая развитию международного сотрудничества европейских стран в области защиты прав и свобод человека и гражданина, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. В ее состав входят 46 стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию по правам человека. За соблюдением норм документа следит Европейский суд по правам человека.

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