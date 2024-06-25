Шесть лидеров стран ЕС, представляющие правоцентристскую Европейскую народную партию (EPP), социал-демократов и либеральный альянс Renew, согласовали кандидатуры будущих глав Еврокомиссии, Совета ЕС и европейской дипломатии. Об этом пишут Politico и другие СМИ со ссылкой на источники.

Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии, новым главой Совета ЕС станет бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности получит премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В группу переговорщиков входили премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и премьер-министр Польши Дональд Туск (от EPP), канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес (от социал-демократов), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (от либералов).

В четверг эти три кандидатуры должны утвердить лидеры государств и правительств Евросоюза, которые соберутся на саммите ЕС в Брюсселе. Затем фон дер Ляйен в должности главы Еврокомиссии должен одобрить Европарламент.

Один из собеседников Politico отметил, что согласование кандидатов затянулось из-за позиции Джорджи Мелони — премьер-министр Италии и по совместительству лидер правого объединения "Европейские консерваторы и реформаторы" (ECR) в Европарламенте рассчитывала, что один из высших постов в ЕС получит ее единомышленник. Вероятно, взамен Италии достанется один из наиболее престижных портфелей в Еврокомиссии.

О том, что фон дер Ляйен, Кошта и Каллас считаются приоритетными кандидатами на руководящие посты в Евросоюзе, вскоре после завершения выборов в Европарламент со ссылкой на источники сообщали Politico, Financial Times и другие крупные СМИ.

Пост главы Совета ЕС сейчас занимает бывший глава бельгийского правительства Шарль Мишель, европейской дипломатией руководит экс-министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

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