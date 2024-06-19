Премьер-Эстонии Кая Каллас прокомментировала публикации СМИ о ее возможном назначении на должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. "Я настроена крайне скептически", — цитирует политика ERR.

Каллас подчеркнула, что всегда относилась к получению поста главы европейской дипломатии именно так, но признала, что рассмотрение на эту должность кандидата из Эстонии — уже большая честь для страны.

Политик напомнила, что решение, как ожидается, будет принято на саммите лидеров ЕС, который запланирован на 28-29 июня. По мнению Каллас, за оставшиеся дни может "произойти что угодно".

После выборов в Европарламент крупнейшие мировые СМИ (например, Politico и Financial Times) сообщили со ссылкой на источники, что сохранившие коалицию правоцентристы, социал-демократы и либералы близки к соглашению о распределении руководящих постов в ЕС. Собеседники журналистов называли Каллас основным претендентом на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, отмечая, что консенсус по ее кандидатуре еще не достигнут.

Лидеры ЕС провели предварительные консультации на неформальной встрече, состоявшейся в минувшее воскресенье. Главы государств и правительств не смогли прийти к единому мнению, в первую очередь касательно поста председателя Европейского совета.

С 2019 года должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности занимает испанский дипломат Жозеп Боррель.

В случае назначения на новый пост Каллас будет вынуждена покинуть кресло премьер-министра Эстонии. Как пишет ERR, среди ее вероятных преемников в этой должности называют министра климата Кристена Михала и министра обороны Ханно Певкур.

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