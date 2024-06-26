В Екатеринбурге начался закрытый судебный процесс над журналистом The Wall Street Journal, гражданином США Эваном Гершковичем. Его обвиняют в шпионаже. Гершкович — возможно, один из самых ценных иностранцев в российском "обменном фонде", который Москва использует для возвращения домой значимых для Кремля россиян, осужденных за границей. "Би-би-си" рассказывает, что известно о деле журналиста и попытках его обмена.

Процесс по делу о шпионаже, в котором обвиняют 32-летнего Гершковича, пройдет в Свердловском областном суде в закрытом режиме. Это обычная практика для таких дел. На процессе будут присутствовать только судья, прокурор, подсудимый и его адвокаты. Ни родственники или друзья Гершковича, ни представитель посольства США, ни пресса на заседания суда допущены не будут.

Максимальное наказание, которое предусмотрено за шпионаж Уголовным кодексом РФ — 20 лет лишения свободы.

Гершкович в ожидании суда провел в московском СИЗО "Лефортово" 15 месяцев. ФСБ задержала его в марте 2023 года в Екатеринбурге, куда Гершкович приехал в командировку по заданию редакции WSJ. По словам работавшего с ним в паре фотографа, репортер собирал материал для статьи о том, как воспринимают войну люди в российских регионах, для чего посетил Екатеринбург и Нижний Тагил и планировал поехать в другие города. СМИ писали, что Гершкович в том числе интересовался вербовкой в ЧВК "Вагнер".

По версии обвинения, Гершкович "по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники" и делал это "с соблюдением тщательных мер конспирации". По утверждению ФСБ, журналист был задержан "при попытке получения секретных сведений".

Гершкович стал первым американским журналистом в новейшей российской истории, обвиненным в шпионаже. Он отрицает свою вину, редакция WSJ настаивает, что журналист занимался в командировке исключительно репортерской работой. Президент США Джо Байден назвал арест "полностью незаконным".

Имя Гершковича регулярно упоминается в контексте возможного обмена арестованных или осужденных в России иностранцев на отбывающих срок за ее пределами граждан РФ, по тем или иным причинам важных для Кремля.

Первыми о возможном обмене написали коллеги Гершковича в WSJ. В статье, опубликованной в сентябре 2023 года, издание сообщало о тайных переговорах, которые якобы ведет Кремль. То, что переговоры между спецслужбами США и России действительно идут и Гершкович — один из кандидатов на обмен, не раз говорил и Владимир Путин.

О том, кого Кремль рассчитывает получить взамен, Путин рассказал в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону в феврале 2024 года: Москва готова "договориться" и передать Гершковича США, если те смогут решить вопрос возвращения в Россию "патриота", который "сидит в стране-союзнике Соединенных Штатов" за то, что "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита".

В этом описании СМИ узнали Вадима Красикова — предположительно, сотрудника российских спецслужб, который отбывает пожизненный срок в Германии за совершенное им в Берлине в 2019 году убийство бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

По мнению журналистов WSJ, такое отношение к осужденному в Германии россиянину свидетельствует о том, как "высоко ценил Красикова Путин, бывший офицер КГБ, позже возглавивший Федеральную службу безопасности".

Красиков осужден и отбывает наказание не в США, что затрудняет процесс согласования обмена на уровне спецслужб двух стран. Однако Кремль, похоже, не оставляет попыток договориться. Путин продолжает говорить, что спецслужбы России и США находятся в контакте по вопросу обмена Гершковича. В последний раз он заявил об этом 5 июня на четырехчасовой встрече с представителями международных информационных агентств во время Петербургского экономического форума.

Москва передала свои предложения, мяч теперь на стороне США, сказал две недели спустя замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ожидание обмена может растянуться на годы. Гражданин США, бывший морпех Пол Уилан, осужденный в России в 2020 году за шпионаж на 16 лет, в интервью "Би-би-си" говорил, что чувствует себя "брошенным". Он надеялся, что спецслужбам удастся договориться об обмене его на другого важного для Кремля заключенного — российского торговца оружием Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет. Но администрация президента США Дональда Трампа отказалась от такого варианта, утверждал Уилан.

Бута в итоге все же обменяли, но не на Уилана, а на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за попытку контрабанды марихуаны. Это произошло уже после того, как Трампа в Белом доме сменил Байден.

Практика обмена между странами одних осужденных на других стимулирует формирование негласных "обменных фондов" из арестованных или уже осужденных иностранцев, в том числе за счет сфабрикованных уголовных дел.

В России такой "обменный фонд" регулярно пополняется — в том числе гражданами США. Так, в феврале 2024 года была задержана Ксения Хавана (Карелина), она обвиняется в госизмене за "сбор средств ВСУ" — перевод украинскому фонду денег на сумму чуть больше 50 долларов. В октябре 2023 года в Казани была арестована журналистка "Радио Свобода" Алсу Курмашева, ее обвиняют в том, что она не зарегистировалась добровольно в качестве "иностранного агента".

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