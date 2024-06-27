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Северная Корея отправит инженерные и строительные войска в аннексированные районы Донецкой области Украины. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW). Ранее о таких планах Пхеньяна сообщила южнокорейская телекомпания TV Chosun со ссылкой на южнокорейского правительственного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

По сведениям ISW и TV Chosun, военнослужащие КНДР отправятся в захваченные районы Украины в июле и помогут в восстановлении инфраструктуры Донецка. В северокорейской армии насчитывается 10 инженерных бригад, указал ISW. По оценке TV Chosun, Пхеньян может получать от России до 115 млн долларов ежегодно, если отправит на оккупированные территории три-четыре бригады.

Министерство обороны США прокомментировало намерения КНДР. Вашингтон будет наблюдать за развитием ситуации, отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын 19 июня подписали в Пхеньяне договор о стратегическом партнерстве двух стран. Соглашение предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

По данным американской разведки, Пхеньян и Москва еще в 2023 году договорились о поставках в Россию северокорейских ракет и боеприпасов, предположительно, в обмен на передачу КНДР ключевых военных технологий. И Россия, и Северная Корея отрицают факт поставки северокорейских вооружений в РФ.

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