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Дональд Трамп в рамках своего плана по завершению войны в Украине ведет с Владимиром Путиным переговоры о том, какую часть оккупированной украинской территории может сохранить Москва, пишет Politico со ссылкой на двух экспертов по национальной безопасности, связанных с Трампом.

Подробностей о том, в каком формате проводятся эти переговоры и на какой стадии они находятся, а также о каких территориях идет речь, Politico не приводит. При этом, по словам источников издания, Трамп рассматривает возможность заключения соглашения с Путиным, по которому некоторые страны, особенно Украина и Грузия, могли бы вступить в НАТО.

Разрешение конфликта в Украине издание называет частью более масштабного плана Трампа, касающегося НАТО. Собеседники издания утверждают, что США при Трампе вряд ли полностью выйдут из НАТО, однако планы возможного будущего президента предполагают переход к "двухуровневой системе" альянса.

Она означает, что страны, не достигшие цели расходов в 2% ВВП, "не будут пользоваться щедрыми тратами на оборону и гарантией безопасности США", описывают источники Politico. Издание отмечает, что это можно рассматривать как нарушение 5-й статьи Североатлантического договора, которая гарантирует коллективную защиту в случае нападения на одного из участников альянса.

При этом, по словам собеседников издания, США планируют сохранить над Европой "ядерный зонтик", оставив свои военно-воздушные силы и базы в Германии, Великобритании и Турции. Однако основная часть пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии "в конечном итоге перейдет в руки европейцев".

В целом новый подход Трампа в сфере НАТО "будет равнозначен революции", которую Европа "совершенно неспособна осуществить в обозримом будущем", пишет Politico.

"Мы хотим, чтобы НАТО был активным, но мы хотим, чтобы европейцы лидировали. Это была оригинальная идея. Это была идея Дуайта Эйзенхауэра", — сказал изданию Элбридж Колби, руководивший разработкой стратегии национальной обороны при Трампе и претендующий на высокий пост в случае его нового избрания.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя планы Трампа во время своего визита в Вашингтон, заявил, что Украина не готова пойти на компромисс с Россией и отдать какую-либо территорию ради прекращения войны.

Во время своего президентского срока Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за недостаточный, по его мнению, вклад в содержание альянса (большую часть этих расходов несут США) и предлагал им тратить не 2% ВВП, а 4%. При этом даже показателя в 2% к 2024 году достигают не все участники альянса — некоторые из них тратят меньше.

С началом новой президентской кампании в США в преддверии выборов 2024 года участники НАТО стали выражать обеспокоенность судьбой альянса в случае избрания Трампа и особенно — сохранением военной помощи Украине. Сам Трамп в своих выступлениях неоднократно говорил, что если станет президентом, то сможет завершить войну в Украине за 24 часа.

В апреле 2024 года Politico сообщал, что западные страны обсуждают возможность передачи Контактной группы по обороне Украины, которая координирует военную помощь, под контроль НАТО, чтобы сохранить поставки в случае избрания Трампа.

2 июля газета The Wall Street Journal рассказала, что на фоне укрепления позиций правых партий в Европе и возможной победы Трампа страны НАТО подготовили ряд мер, направленных на долгосрочную поддержку Украины. В их число входит отправка в Украину чиновника, который будет отвечать за координацию военной помощи и учреждение нового командования в немецком городе Висбаден для координации поставок.

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