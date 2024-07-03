Муфтият Дагестана вынес запрет на ношение никаба в республике. Сообщается, что эта мера будет введена временно — "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".

Запрет на ношение никаба ранее анонсировал муфтий Дагестана, объяснив это "угрозами безопасности населению республики". Светские деятели также объясняют это заботой о безопасности и борьбой с терроризмом. Дискуссия о запрете никабов развернулась после террористической атаки на Дагестан, но инициатива о запрете появилась еще до этого.

Вечером накануне перед объявлением о запрете появились сообщения о том, что отдел фетв (религиозных решений) муфтията Дагестана "не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба". Из-за этого некоторые информационные ресурсы написали, что муфтият не стал запрещать никабы. Однако в решении отдела говорилось, что может быть введен локальный запрет "из соображений безопасности" и что он "должен быть продиктован исключительно внешними факторами и носить временный характер".

Никаб = экстремизм?

Никаб — это закрывающий лицо женский головной убор с прорезью для глаз. Он не является обязательной частью религиозного облачения мусульманок, но некоторые предпочитают именно его из культурных соображений.

Одним из первых о необходимости запретить никаб в России заявил глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев в конце мая. В интервью "Парламентской газете" он размышлял о том, какие угрозы несут для российского общества мигранты, и заявил, что одной из проблем является то, что в России разрешены никабы.

На этом фоне депутат Госдумы РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес законопроект о запрете носить одежду, полностью или частично скрывающую лицо, в общественных местах и государственных организациях (главным образом под этим подразумеваются школы и учебные заведения). В законопроекте не говорится конкретно о никабе, но в пояснительной записке сказано, что запрет необходим из-за "высокого уровня террористических угроз".

Этот законопроект раскритиковал депутат от Чечни Адам Делимханов, который сослался на конституцию и пообещал пояснить Даванкову разницу между хиджабом и никабом. Даванков на это ответил, что уважает все религии и культуры, но "вопрос стоит крайне остро" — к нему якобы обращаются граждане с просьбами о том, что хотят светских норм в школах.

Правоохранителям нужно идентифицировать лица людей, а никабы этому препятствуют, заявил другой член совета по правам человека Кирилл Кабанов. "Ношение никабов в России противоречит российским культурно-историческим традициям и нарушает традиционные ценности. По сути сегодня никабы — это специально "завезенная" в Россию провокация радикалов и сторонников международного терроризма", — написал он в своем Telegram-канале.

В начале июня депутаты от КПРФ отправили на отзыв в правительство еще один законопроект о запрете ношения одежды, скрывающей лицо. Коммунисты предлагают штрафовать за это на 15 тысяч рублей (157 евро). "Уходим от споров про религиозную одежду, чтобы не дать возможности поднять крик "ущемившимся" и увести нас в споры о том, какая нынче мода в той или иной пустыне мира. И говорим о безопасности россиян", — написал депутат Михаил Матвеев.

Дискуссия о никабах все это время продолжалась в СМИ и Telegram-каналах, но обострилась после теракта в Дагестане 23 июня, когда несколько вооруженных мужчин напали на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте. В результате теракта погибли 22 человека. В анонимных Telegram-каналах распространялась информация о том, что якобы у одного из убитых террористов был найден при себе никаб и что он планировал надеть его, чтобы сбежать после нападения.

Спустя два дня после нападения против ношения никабов выступил глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, эта одежда опасна тем, что за ней может скрываться мужчина, а женщины могут "за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы".

Наконец, против никабов резко высказался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Во время его выступления на юридическом форуме один из слушателей заявил, что власти некоторых стран Центральной Азии запретили носить никаб, поэтому мигранты "переезжают сюда и носят его в России". "Я с вами согласен, надо срочно всё это запретить", — заявил в ответ Бастрыкин.

"Зато жест будет яркий"

Стереотип о том, что мусульмане — это террористы, никуда не делся, комментирует эти инициативы дагестанская правозащитница Марьям Алиева в разговоре с "Би-би-си". "У людей вызывает агрессию то, что человек не такой как они, что он не так думает или выглядит. Конечно, они выдают это за нелюбовь к мигрантам, и якобы своих коренных мусульман мы не трогаем, но никто сильно не разбирается", — говорит она.

По ее словам, запрет на ношение никаба — "самая простая штука, которую власти могут сделать, чтобы сказать, что вот — мы боремся с радикалами". Алиева также указывает и на то, что обсуждение никабов началось после серии терактов в России, но все нападавшие были мужчинами, а дискуссия почему-то идет о женском предмете одежды.

Она опасается, что вслед за религиозным решением муфтията Дагестана могут последовать и законодательные запреты на территории всей России и под запрет может попасть уже и хиджаб — обязательный головной убор для мусульманок. "Они ссылаются на то, что [за женской одеждой] якобы может скрываться террорист. Это очень смешно, потому что террорист под любой одеждой может скрываться", — отмечает Алиева.

Более того, правозащитница считает, что таким запретом ислам как раз соотносят с терроризмом: "Мы говорим, что недавние теракты к исламу не имеют никакого отношения, но тем не менее через ислам людей и наказываем, получается".

По мнению Алиевой, на муфтият Дагестана "повесили ответственность" за теракт в республике 23 июня — из-за того, что религиозные деятели плохо работают с молодежью, которая начинает интересоваться радикальными идеологиями. "[Поэтому муфтий] решил сделать что-нибудь такое строгое, наказать, так скажем. Это попытка показать, что он как-то борется [с радикализмом]. Потому что ну, а что сейчас еще можно сделать?", — комментирует правозащитница.

"Девушек в никабе же не сильно много. Зато жест будет яркий. Ну и не сильно много людей за них заступятся, надо сказать", — добавляет она.

Мнение муфтиев

Мнения по поводу того, нужно ли запрещать носить никаб в России, разделились и среди мусульманских деятелей.

Духовное управление мусульман будет готово поддержать решение о запрете никаба, если будет выявлена связь между его ношением и ростом экстремизма, заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Еще в апреле МВД России сообщало, что не располагает сведениями о связи религиозной одежды с проявлениями радикального исламизма, напоминает газета "Коммерсант".

Глава Духовного управления мусульман Татарстана назвал запрет никабов "выпадом против мусульман и культурного многообразия России", заявив, что эта инициатива имеет "мало общего с борьбой против радикализма".

А муфтий Волгограда запрет поддержал, но заявил, что вводить такие нормы нужно не на региональном религиозном, а на "всероссийском законодательном уровне".

Где запрещен никаб

Ношение никаба на законодательном уровне запрещено в 16 странах, среди них Таджикистан, Узбекистан, Алжир, Тунис, Китай, Шри-Ланка, Франция, Бельгия и Дания.

Широкое обсуждение получил запрет никабов во Франции в 2004 году: власти ввели запрет не конкретно никаба, а любых религиозных символов в государственных образовательных учреждениях. В 2010 году также был принят закон, запрещающий скрывать лицо в общественных пространствах.

Комитет ООН по правам человека заявил, что законы Франции ущемляют право женщин на выражение религиозных убеждений и маргинализует их. Европейский суд по правам человека признал запрет никаба во Франции законным.

В Чечне несколько лет существует негласный запрет на ношение никаба. Муфтий Чечни в 2020 году говорил, что ношение никаба толкает девушек к терроризму: "Когда они так закрываются от остальных, они начинают считать неверным тех, кто так не закрыт. За этим следует то, что они надевают на себя один пояс и идут убивать невинных людей".

В 2012 году Владимир Путин выступил против ношения хиджаба в России — обязательного для исламских женщин покрытия головы. "Хиджабов нет в нашей культуре, в нашем традиционном исламе. Зачем нам внедрять чуждые нам традиции?" — заявлял Путин.

Запрет на ношение платка в российских образовательных учреждениях обсуждался и раньше. В 2014 году в Мордовии запретили посещать школы в головном уборе. Впоследствии Верховный суд России поддержал решение мордовских властей.

Такая же ситуация возникла в 2012 году в Ставрополье. Во всех школах региона ввели обязательную форму классического образца без головных уборов, и суд также встал на сторону региональных властей.

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