Fоtо: Alexia Barakou for Investigate Europe

Конфиденциальные соглашения, тайные скидки и великая сила "большой фарм". Журналисты Investigate Europe расследовали и разоблачили скрытую систему ценообразования на лекарства в Европе.

Государства думают, что они экономят много денег на этих секретных сделках, но на самом деле они противостоят друг другу, не зная, сколько на самом деле платят другие. Несмотря на скидки, правительства часто получают завышенные цены на жизненно важные лекарства или вообще не имеют к ним доступа, как показало восьмимесячное исследование, проведенное Investigate Europe.

Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Пожалуйста, подождите!

Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...

Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv

Подпишись и читай:

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь