Государства думают, что они экономят много денег на этих секретных сделках, но на самом деле они противостоят друг другу, не зная, сколько на самом деле платят другие. Несмотря на скидки, правительства часто получают завышенные цены на жизненно важные лекарства или вообще не имеют к ним доступа, как показало восьмимесячное исследование, проведенное Investigate Europe.