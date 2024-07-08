К правой фракции "Патриоты Европы" в Европарламенте присоединятся французское "Национальное объединение" и итальянская "Лига", пишет Financial Times.

О вхождении евродепутатов от "Лиги" во фракцию Орбана заявил глава итальянской партии, заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини. Об альянсе с французскими ультраправыми рассказал пресс-секретарь главы венгерского правительства, эту информацию подтвердили два источника FT. Глава "Национального объединения" Марин Ле Пен публично эти сообщения пока что не комментировала.

Ранее к объединению "Патриоты Европы" в Европарламенте также присоединились депутаты от испанской партии Vox и нидерландской "Партии свободы". Ожидается, что фракция заменит существовавшую ранее группу "Идентичность и демократия" (ID), в которую раньше входили "Лига" и "Национальное объединение", и станет третьей по величине в новом созыве Европарламента.

Как отмечает FT, реорганизация правых в Европарламенте сильнее всего ударит по объединению "Европейские консерваторы и реформаторы" (ECR) во главе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая потеряет статус третьей по числу депутатов фракции.

О создании "Патриотов Европы" было объявлено в конце июня. Первыми членами альянса стали венгерская партия "Фидес", Австрийская партия свободы и чешское движение "Акция недовольных граждан". Участники объединения выступают за сокращение иммиграции, снижение роли Брюсселя в национальной политике стран ЕС и прекращение войны в Украине через давление на Киев.

Ранее представители правых партий в Европарламенте обсуждали объединение разных парламентских групп в единую "суперфракцию", которая могла бы активнее противостоять крупнейшим политическим силам в ЕП — Европейской народной партии и социал-демократам — а также примкнувшим к ним либералам из альянса Renew.

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