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Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна готова к любому содействию в вопросе установления мира между РФ и Украиной. Его слова приводит "Интерфакс".

Моди отметил, что "война — это не решение". "В качестве вашего друга я вам всегда говорил, что для светлого будущего будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война — не решение. Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир, поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим", — сказал глава индийского правительства.

По словам премьера, во время общения с Путиным накануне он "чувствовал оптимизм", и у него "возникли надежды на будущее". Моди отметил, что "услышал" позицию российского президента и его "позитивные взгляды".

В свою очередь Путин поблагодарил Моди за его попытки найти пути "к решению украинского кризиса" мирным путем.

Премьер-министр Индии также заявил, что "любой верящий в человечество ощущает боль, когда умирают люди, особенно, когда умирают ни в чем не повинные дети". "Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто разрывается, и я имел возможность поговорить об этих вопросах вчера", — цитирует политика "Интерфакс".

Моди приехал с двухдневным визитом в Москву 8 июля. По информации индийских СМИ, он договорился с Путиным об увольнении из российской армии граждан Индии, которых обманом отправили на войну в Украине.

Визит Моди в Москву раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. 8 июля — в день, когда в результате российского ракетного удара пострадала детская больница в Киеве — украинский президент заявил, что "это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям — видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день".

Индия не подписывала декларацию по итогам саммита мира в Швейцарии, который был организован Украиной.

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