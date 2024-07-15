Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве 15 июля, что план ко второму саммиту мира должен быть готов к ноябрю 2024 года. Об этом сообщает "Суспiльне".

По словам Зеленского, план собираются выработать на трех встречах, которые пройдут на уровне министров и советников безопасности. Первую встречу по энергетической безопасности планируют провести в Катаре в конце июля — начале августа, сообщил президент Украины. На август в Турции запланирована вторая встреча о свободном мореплавании, а на сентябрь в Канаде — третья встреча об обмене пленными и возвращении украинских детей.

"После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов ("формулы мира"). И я ставил задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Итак, план будет готов. Для саммита второго будет все готово. Если эти три пункта мы реализуем, и если будет готов полностью план с нашей стороны, со стороны партнеров, я считаю, все будет сделано. Мы будем готовы максимально приблизить второй саммит. И считаю, что представители России должны быть на втором саммите", — сказал Зеленский.

В Швейцарии 15-16 июня по инициативе Украины прошел саммит мира, на котором обсуждали "формулу мира" — пункты, которые, по мнению Киева, необходимо выполнить, чтобы завершить войну. Во встрече участвовали представители более 90 стран, при этом Россию на него не пригласили (из-за чего от участия отказался Китай). Некоторые страны прислали на саммит свои делегации, но не стали подписывать итоговое коммюнике.

Владимир Зеленский заявил на саммите, что "Россия может хоть завтра начать с нами переговоры, если ее войска выйдут с наших территорий". После встречи в Швейцарии президент Украины не исключил, что на следующий саммит мира пригласят Владимира Путина, хотя, по его мнению, президент РФ "слишком напуган, чтобы приехать".

По информации Bloomberg, Украина планирует провести второй саммит мира до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября. Собеседник "Медузы" в Киеве подтвердил желание украинских властей попробовать успеть провести второй саммит до дня голосования в Америке, при этом он выразил сомнение, что участие России в форуме будет возможно.

В МИД РФ, комментируя возможность участия России в саммите мира, сообщили, что не собираются участвовать в мероприятиях, где "проталкивают абсолютно тупиковую и ультимативную "формулу Зеленского"". В Кремле при этом заявили, что Путин и Россия "всегда открыты для диалога, но мы должны понимать, о чем идет речь".

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!