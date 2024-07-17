Пекин решил приостановить переговоры с Вашингтоном о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия. Об этом объявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Причиной такого шага он назвал продолжающиеся продажи американского оружия Тайваню. Ответственность за приостановку консультаций представитель ведомства возложил на Вашингтон и заявил о готовности возобновить диалог с американской стороной "на основе взаимного уважения", если США будут "уважать ключевые интересы Китая".

В ноябре прошлого года Китай и Соединенные Штаты провели консультации о контроле над ядерными вооружениями, чтобы уменьшить взаимное недоверие перед переговорами президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. О дальнейшем обсуждении этих вопросов впоследствии не сообщалось. В январе Белый дом призвал Пекин "отреагировать" на предложения Вашингтона о снижении рисков, связанных с распространением вооружений.

Ранее министерство обороны США пришло к выводу, что Китай наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем ожидалось. По данным ведомства, в мае 2023 года в распоряжении Пекина было более 500 готовых к применению ядерных боеголовок, а к 2030 году их число, вероятно, превысит тысячу.

Тайваньский вопрос уже много лет вызывает напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином. В июне 2024 года Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню ракет и беспилотников на сумму 300 млн долларов, объяснив это решение необходимостью повысить безопасность острова и поддержать политическую стабильность в регионе.

США не признают независимость Тайваня, однако выступают против его насильственного присоединения к Китаю. В то же время официальные лица КНР не раз заявляли, что Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией, которая должна быть возвращена в состав Китая, при необходимости и с помощью военной силы.

Власти острова провозгласили независимость от материкового Китая после окончания гражданской войны в 1949 году. Тайвань как суверенное государство признают лишь около десятка стран, в том числе Палау, Тувалу и Белиз.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !