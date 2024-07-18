Томас Крукс, несостоявшийся убийца Дональда Трампа, был замечен сотрудниками американских спецслужб еще за час до стрельбы — но затем его потеряли в толпе. Об этом рассказали представители ведомств в среду на двух закрытых брифингах для членов обеих палат Конгресса США.

"Он был отмечен как подозрительное лицо, потому что у него был дальномер, а также рюкзак. И это было более чем за час до того, как случилась стрельба, — рассказал телеканалу Fox News после брифинга сенатор Джон Баррассо. — Логично было бы предположить, что в течение этого часа нельзя было терять его из виду".

Сенатор и члены Палаты представителей услышали также, что Крукс по крайней мере один раз приезжал на на ярмарочную площадку округа Батлер, где он впоследствии стрелял в Трампа, за несколько дней до покушения.

Кроме того, по сведениям телеканала CBS, членам Конгресса рассказали, что Крукс искал в интернете на своем телефоне симптомы депрессии и фотографии Трампа и президента США Джо Байдена.

Участник расследования покушения рассказал журналистам на условиях анонимности, что снайпер из местных правоохранительных органов, вместе с коллегами помогавший Секретной службе охранять Трампа на митинге в Пенсильвании, заметил Крукса, смотревшего в дальномер, и немедленно сообщил об этом по рации в командный пункт.

По сведениям других американских изданий, Крукс был замечен на крыше, откуда он впоследствии стрелял, еще за 20 минут до того, как он открыл огонь — и, промахнувшись по Трампу, убил одного и тяжело ранил еще двоих участников митинга. Сам стрелок был убит снайперами Секретной службы через 26 секунд после этого.

Директор ФБР Кристофер Рей сказал на брифингах членам Конгресса, что мотивы Крукса следствие пока еще не выяснило.

Несколько сенаторов-республиканцев, присутствовавших на брифинге, заявили, что поражены тем фактом, что Секретная служба, обнаружив в толпе крайне подозрительного человека, тем не менее не запретила Трампу подняться на трибуну.

Кроме того, сенаторы-республиканцы крайне недовольны количеством информации, которую они получают о расследовании покушения, и требуют отставки директора Секретной службы Кимберли Читл.

Отставки Читл потребовал и спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он заявил, что нижняя палата Конгресса проведет собственное расследование покушения на Трампа. В специальную комиссию, по его словам, войдут конгрессмены от обеих партий.

Читл на следующей неделе должна выступить на заседаниях двух комитетов Палаты представителей.

Организовать независимое расследование покушения на Трампа, параллельное официальному следствию, обещал и Байден.

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