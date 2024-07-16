После покушения на Дональда Трампа в центре внимания американских властей и СМИ оказалась работа Секретной службы — агентства, которое занимается охраной действующих и бывших президентов США. Политики, журналисты и эксперты пытаются понять, как агенты могли допустить, чтобы снайпер с винтовкой подобрался к Трампу на расстояние выстрела?

Би-би-си поговорила о покушении с ведущим снайпером британского спецназа, изучила мнения экспертов в области безопасности и рассказывает, как устроена охрана митингов и с какими вопросами столкнется Секретная служба во время расследования.

Как развивались события и что можно сказать о стрелке?

20-летний Томас Крукс попытался застрелить бывшего президента США Дональда Трампа через несколько минут после того, как тот начал выступление на митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания.

Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания рядом с местом проведения митинга: по оценке отдела расследований Би-би-си Verify, между ним и Трампом было около 130 метров.

Представитель Секретной службы США сообщил, что Крукс успел выстрелить несколько раз. Анализ, который газета The New York Times провела совместно с экспертом по акустике стрельбы, говорит о том, что стрелок успел выпустить две очереди. Первая состояла из трех выстрелов, вторая из пяти — то есть всего выстрелов было восемь.

По просьбе Русской службы Би-би-си видео стрельбы проанализировал один из ведущих снайперов сил спецназа Великобритании. Он попросил не указывать его имя, поскольку является действующим сотрудником вооруженных сил.

"Видео указывает на, что оружие стрелявшего, похоже, было плохо пристреляно или вообще не пристреляно [пристрелка оружия — это пробная стрельба сериями для изучения боя оружия и внесения необходимых поправок для повышения точности — Би-би-си]. Выстрелы легли не в одну область. Для винтовки этого образца это очень низкая точность", — объяснил он.

Правоохранительные органы обнаружили на месте преступления полуавтоматическую винтовку типа AR — это один из самых популярных видов оружия в США. Это оружие позволяет быстро убить максимальное число людей.

Продажа такого типа оружия была временно запрещена в США в 1994 году, но запрет истек в 2004-м, и продлить его не удалось. Начиная с 2010-х годов, такие винтовки много раз применялись в США при массовых шутингах — стрельбе по мирным людям в общественных местах, в первую очередь, в школах.

Снайпер британской армии, говорившей с Би-би-си, предположил, что нападавший никогда раньше не направлял оружие на людей: "У меня сложилось впечатление, что он был крайне взволнован перед стрельбой. Он выпалил несколько раз подряд без малейших пауз, а потом еще. Похоже на стрельбу под влиянием эмоций. Я не увидел в его действиях логики или следования алгоритмам, которым учат снайперов".

Эксперт сделал вывод, что Крукс целился Трампу в голову — что также указывает на то, что молодой человек не был профессионалом.

"Голова — это крайне подвижная цель, профессиональные стрелки стараются выбирать другие точки, если это возможно. Но для меня очевидно, что нападавший мало тренировался в прицельной стрельбе. В противном случае результат был бы другим, особенно со 130 метров", — отметил он.

Кого защищает Секретная служба?

Сразу после того, как раздались выстрелы (многие очевидцы сравнивали их звуки с разрывами петард), Трамп схватился за правое ухо и пригнулся. К нему сразу же бросились охранявшие его агенты Секретной службы США.

Это ведомство, которое формально входит в структуру Министерства внутренней безопасности. Его создали в 1865 году еще при Аврааме Линкольне — тогда для борьбы с фальшивомонетчиками.

После того, как в 1901 году 25-й президент США Уильям Мак-Кинли умер в результате покушения, Секретной службе поручили защищать главу государства и его семью. Сейчас это ее основная функция — в этом смысле ведомство можно сравнить с российской ФСО.

Секретная служба продолжает охранять американских президентов даже после того, как срок их полномочий истек. Кроме того, она защищает вице-президента и основных кандидатов на президентское кресло. То есть у Секретной службы были сразу две причины охранять Дональда Трампа.

Через несколько секунд после начала стрельбы снайпер Секретной службы убил Крукса. Убедившись, что стрелок больше не представляет опасности, силовики помогли Трампу подняться, а затем сопроводили его до автомобиля, который увез бывшего президента в больницу.

Позже кандидат от республиканцев сообщил, что получил пулевое ранение в ухо и чувствует себя нормально. Но один из зрителей, пожарный-волонтер, после начала стрельбы закрыл собственным телом членов своей семьи и скончался на месте от пулевого ранения в голову. Еще двое человек были тяжело ранены.

Несмотря на то, что и Трамп, и президент США Джо Байден поблагодарили Секретную службу за оперативную реакцию, ведомство столкнулось с серьезной критикой и перспективой парламентского расследования.

Главный вопрос к Службе звучит так: как ее специалисты вообще допустили, что человек с винтовкой смог оказаться на расстоянии выстрела от бывшего президента?

Как охраняются мероприятия с участием кандидатов в президенты?

Бывший офицер полиции Тим Макмиллан, лично участвовавший в охране нескольких президентов США, рассказал как именно готовятся к публичным выступлениям политиков, на странице своего аккаунта в сети Х (бывший твиттер).

По словам Макмиллана, обычно во время подготовки митингов Секретная служба заранее прибывает на место событий и оценивает, какие ресурсы нужны для защиты охраняемого лица. Чтобы провести такую оценку, периметр делят на три условных категории: внутренний, средний и внешний.

"Внутренний уровень — это непосредственная защита. Это как раз те сотрудники, которые прибежали и обступили Трампа после первых выстрелов, — объясняет эксперт. — Задача второго уровня — выявлять и защищать охраняемое лицо от угроз среднего радиуса действия, например, от толпы. Задачи этого уровня в основном решают сотрудники местных правоохранительных органов и органов штата, временно прикрепленных к секретной службе. Я работал как раз на этом уровне".

"И, наконец, есть внешний уровень, который охватывает угрозы на большом расстоянии. Это может включать в себя информацию о борьбе со снайперами, поддержку киберразведки и защиту от радиационной и химической опасности", — заключает он.

По мнению Макмиллана, здание, с которого велась стрельба, должны были включить в категорию "средний периметр". А снайперы Секретной службы, находившиеся на крыше за спиной Трампа, отвечали за сканирование внешнего периметра и искали опасность на дистанции гораздо дальше 150 метров.

Как утверждают два источника NBC News, во время подготовки к мероприятию сотрудники Секретной службы идентифицировали здание, с которого стрелял Крукс, как потенциальную уязвимость.

Один из собеседников канала, знающий о планах подготовки к митингу, сказал, что кто-то из силовиков должен был либо находиться непосредственно на крыше, либо охранять здание от посторонних. Почему этого не произошло — неясно.

С Макмилланом согласен и британский снайпер, поговоривший с Би-би-си: "Обычно нам ставят задачи следить за обстановкой на возвышенностях от 200 до 300-400 метров. Как снайпер ты не ожидаешь, что злоумышленник может занять позицию в 100-150 метрах от цели. Ты ищешь опасность на большем отдалении".

По словам пресс-секретаря Секретной службы Энтони Гуглиелми, всего на митинге работали четыре команды снайперов: две — от Секретной службы, еще две — от местной полиции. Гуглиелми сообщил, что снайпер Секретной службы увидел Крукса уже после того, как тот открыл стрельбу, и сразу же застрелил его.

"До начала мероприятия снайперы обычно рассматривают в бинокль все места, откуда потенциально может быть произведен выстрел в охраняемое лицо, — отметил британский снайпер, поговоривший с Би-би-си. — Для каждой такой потенциально опасной точки мы делаем необходимые расчеты, например, какие будут поправки на высоту и отклонение. Эти данные записываются. Таким образом снайпер точно знает, какую поправку нужно сделать в случае стрельбы".

"Именно эта подготовка позволила снайперам Секретной службы быстро и точно застрелить нападавшего после того, как тот открыл огонь", — заключает наш собеседник.

Как стрелок попал на крышу?

Как стало понятно почти сразу после покушения на Трампа, еще до начала стрельбы молодого человека с оружием видели простые зрители митинга. Внутрь охраняемой площадки попали не все желающие — некоторые сторонники Трампа слушали его, стоя в непосредственной близости от здания, на которое вскарабкался Крукс.

Один из таких очевидцев в первые минуты после случившегося дал интервью корреспонденту Би-би-си Гэри О'Донохью, который освещал митинг в Пенсильвании. Мужчина по имени Грег рассказал, что он внезапно увидел, как неизвестный пытается забраться на соседнюю постройку.

"Мы заметили, как этот парень ползет на крышу здания рядом с нами, в 50 футах [примерно 15 метров — Би-би-си] от нас, — сказал Грег. — У него была винтовка, мы отчетливо видели его с винтовкой". Он и другие очевидцы немедленно указали на мужчину полицейским.

"Следующее, что я подумал: почему Трамп все еще говорит? Почему его не убрали со сцены? — рассказал Грег. — Я стою там, указывая на него… И следующее, что происходит — раздаются выстрелы".

История Грега звучала настолько невероятно, что сначала и Би-би-си, и другие СМИ опубликовали интервью с уточнением, что не могут оперативно верифицировать его рассказ. Быстро выяснилось, что этот рассказ был правдивым.

"Судя по ограниченным данным, сбой в системе безопасности произошел на среднем периметре, — считает бывший офицер полиции США Тим Макмиллан. — За этот уровень по идее отвечают сотрудники правоохранительных органов [а не Секретная служба], которые должны были находиться в районе, прилегающем к хозяйственным постройкам. Как мог произойти такой значительный сбой, остается только гадать".

"Местные полицейские, которые в тот день были прикомандированы для охраны мероприятия, должны были находиться в этом районе и следить за тем, чтобы никто с оружием не забрался на крышу. Возможно, они допустили ошибку", — предполагает он.

Собеседники ABC News в силовых структурах утверждают, что офицер полиции попытался залезть на крышу, но стрелок начал угрожать ему, а сразу после раздались выстрелы. Успел ли он сообщить о происходящем Секретной службе — неясно.

"Наверняка задержка и путаница в связи с первоначальными сообщениями о человеке с оружием на крыше имели место. Наверняка и местные полицейские, и сотрудники Секретной службы пытались определить, не принадлежал ли человек на крыше к одной из групп сил безопасности", — отмечает Макмиллан.

Он вспоминает, что в 2004 году путаница в схожей ситуацией чуть не обернулась стрельбой и трагедией:

"Тогда сотрудники Секретной службы президента Буша чуть не вступили в бой с местным полицейским спецназом и группой снайперов. Никто должным образом не уведомил Секретную службы о местонахождении местной группы спецназа. В итоге служба видела только вооруженных до зубов людей в зоне досягаемости президента. Тогда от трагедии нас отделяло лишь несколько секунд".

Почему нападавшего не застрелили сразу?

Вскоре после покушения в сети появилась видеозапись, на которой видно, что два снайпера Секретной службы, находившиеся на крыше за спиной Дональда Трампа, смотрели в сторону крыши, где лежал Крукс. Это происходило в течение 40 секунд до того, как нападавший открыл огонь.

Если снайперы Секретной службы действительно смотрели на лежащего на крыше человека, то, скорее всего, они пытались выяснить, кто это, отмечает британский снайпер, поговоривший с Би-би-си.

"Все происходило не в зоне боевых действий, а в мирном городе, среди сотен гражданских людей. Это массовое мероприятие, а не война, и здесь работают совершенно другие правила применения оружия".

"Сначала снайпер должен определить, что человек действительно представляет угрозу, затем запросить разрешение на открытие огня, получить его. И только после всего этого он может нажать на спусковой крючок, — объясняет наш собеседник. — Все эти действия отнимают время. Я видел кадры, на которых, по-моему, видно, как стрелок ползет на позицию и вскоре после этого открывает огонь. Вполне возможно, что за это время снайперы секретной службы не успели получить необходимое разрешение".

Экс-полицейский Макмиллан добавляет, что при взаимодействии секретной службы с полицией на местах сложности и задержки часто неизбежны: "Большинство служб не привыкли работать друг с другом. Они мало взаимодействуют и мало обмениваются информацией. Обычно имеет место лишь один брифинг".

Какие будут последствия?

Вопросы, возникшие к Секретной службе, станут предметом официального расследования по факту покушения на Трампа.

Основным агентством, которое его проведет, будет ФБР. Во время расследования службе предстоит изучить и мотивы стрелка, и протоколы безопасности, которые позволили ему подобраться к бывшему президенту США.

На пресс-конференции утром 14 июля Кевин Роек, специальный агент ФБР, возглавляющий полевой офис службы в Питтсбурге, признался, что его "удивило", что Крукс смог открыть стрельбу. "Нам предстоит долгое расследование, чтобы разобраться, что произошло", — сказал он.

Но разбираться в произошедшем будет не только ФБР. Президент США Джо Байден в обращении к нации 14 июля пообещал, что власти проведут не только официальное расследование, но и запросят независимый анализ мер безопасности, которые действовали на митинге Трампа. Выводами поделятся со всеми американцами.

Кроме того, Байден потребовал, чтобы Секретная служба использовала все необходимые ресурсы для защиты Трампа, а также пересмотрела протокол безопасности на съезде Республиканской партии, который в понедельник начался в Милуоки. Там партия официально номинировала Трампа на президентский пост.

Действия Секретной службы будет разбирать и Палата представителей Конгресса США. Ее спикер, республиканец Майк Джонсон, объявил, что законодатели проведут собственные слушания по факту покушения на Трампа. На них должны будут дать показания не только представители Секретной службы, но и Министерства внутренней безопасности и ФБР, заявил он. "Американцы заслуживают того, чтобы узнать правду", — заявил Джонсон.

В рамках расследования Комитет по надзору Палаты представителей пригласил главу Секретной службы, Кимберли Читл, на заседание 22 июля.

Читл высказалась об обстоятельствах покушения на Трампа лишь через два дня после произошедшего, что тоже вызвало недовольство сторонников республиканца.

В своем заявлении Читл рассказала, что Секретная службы работает со всеми участвующими в расследовании службами, чтобы понять, "что случилось, как это случилось и как мы можем предотвратить подобные инциденты в будущем".

Вопросы к Секретной службе возникли не только у республиканцев.

Конгрессмен-демократ, ветеран войны в Ираке Рубен Галлего сообщил, что написал Читл письмо с вопросами о случившемся. Он считает, что покушение "вызывает серьезную обеспокоенность по поводу мер безопасности — или их отсутствия — которые были приняты для защиты бывшего президента Соединенных Штатов".

В своем письме Галлего просит главу Секретной службы рассказать, просила ли команда Трампа о дополнительной защите, кто разрабатывал план охраны на мероприятии в Пенсильвании и были ли в рамках подготовки проверены здания, находящиеся рядом со сценой.

Расследование действий Секретной службы важно не только в связи с покушением на Трампа, но и для улучшения протоколов безопасности других охраняемых лиц.

С 1901 года, когда Секретной службе поручили охранять американских президентов, лишь один из них был убит под ее защитой — Джон Кеннеди в 1963 году. Еще один президент, Рональд Рейган, был тяжело ранен после покушения в 1981 году.

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