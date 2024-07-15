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Джо Байден выступил с обращением к американскому народу в связи с попыткой покушения на бывшего главу Белого дома и кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. В заявлении, которое президент записал в Овальном кабинете, он призвал американцев отказаться от насилия в политике.

"Нам нужно снизить температуру в нашей политике, — заявил Байден. — Нельзя позволить, чтобы такое насилие стало нормой. Политическая риторика в нашей стране стала очень горячей. Пора ее охладить. Сделать это — ответственность всех нас".

Байден сказал, что политика должна быть "ареной мирных дебатов" и насилие никогда не может быть ответом.

"В Америке мы разрешаем наши разногласия у избирательной урны. Сейчас пришло время это сделать. У избирательной урны. А не при помощи пуль", — заявил Байден в обращении, которое продолжалось около семи минут.

Президент пожелал Трампу скорейшего выздоровления и назвал героем 50-летнего пожарного Кори Комператоре, который был убит во время митинга Трампа, когда прикрывал от пуль членов своей семьи.

Еще два человека, пострадавшие от выстрелов на митинге Трампа, — 57-летний Дэвид Датч и 74-летний Джеймс Копенхейвер. Они оба находятся в больнице в критическом состоянии. Сам Трамп получил легкое ранение: по предварительным данным, пуля прошла буквально в нескольких миллиметрах от головы экс-президента и задела его ухо.

Байден также отметил, что американские спецслужбы пока не сделали каких-либо определенных выводов о мотивах нападавшего.

ФБР заявило, что в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс из города Бетел-Парк, расположенного в 70 км от Батлера (штат Пенсильвания), где произошло покушение.

В своем обращении президент, судя по всему, намекнул на то, что при отсутствии достоверных фактов в интернете стали распространяться многочисленные ложные утверждения и теории заговора.

"Мотивы стрелка нам пока неизвестны. Мы не знаем, каких он взглядов придерживался и кого поддерживал. Мы не знаем, получал ли он помощь или поддержку от кого-либо и поддерживал ли с кем-то еще контакт", — сказал Байден.

Ранее ФБР заявило, что, по предварительным сведениям, подозреваемый действовал в одиночку и правоохранительные органы пока "не установили, был ли он связан с какой-либо идеологией".

До обращения из Овального кабинета Байден поговорил с журналистами и сообщил, что охрана Трампа будет усилена. Он также обещал усилить охрану начинающегося в понедельник съезда Республиканской партии, где Трамп будет официально выдвинут кандидатом в президенты.

Впрочем, американская Секретная служба, которая отвечает за безопасность нынешнего и предыдущих президентов США, сообщила, что "не ждет каких-либо оперативных перемен" в своей работе на съезде республиканцев.

Байден также позвонил Трампу, чтобы выразить сочувствие в связи с покушением. По сведениям источников газеты Wall Street Journal, этот звонок был "коротким и уважительным".

Это было всего третье по счету обращение Байдена из Овального кабинета за время президентства. Подобные выступления делаются относительно редко и обычно посвящены самым серьезным событиям.

Предыдущее такое обращение Байден делал в октябре прошлого года, после нападения ХАМАС на Израиль. До этого он обращался к нации в июне 2023 года, чтобы потребовать от Конгресса США дать разрешение на увеличение порога американского долга.

Трамп призывает к единству нации

Тем временем Дональд Трамп дал первое интервью после покушения. Он заявил газете Washington Examiner, что решил переписать свое будущее выступление на съезде и сфокусироваться на национальном единстве, а не на критике Байдена.

"Речь, с которой я собирался выступить, должна была стать бомбой", — сказал Трамп. "Если бы этого не случилось, то я бы произнес одну из самых своих невероятных речей", — добавил он — и объяснил, что хотел в основном говорить о недостатках политики Байдена.

"Честно скажу, теперь это будет совсем другая речь. Это возможность объединить страну. Мне такую возможность дали", — заявил бывший президент.

Он также признался, что "только начинает осознавать реальность" произошедшего с ним в воскресенье.

Трамп уже прибыл в город Милуоки (штат Висконсин), где пройдет конференция.

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