«Америка трещит по швам»: западная пресса о покушении на Дональда Трампа

Западная пресса по разными углами анализирует причины и последствия покушения в Пенсильвании на кандидата в президеты США Дональда Трампа, в результате которого один участник митинга погиб, двое получили тяжелые ранения. Злоумышленник был застрелен охраной.

Это покушение изменит не только дальнейший ход предвыборной гонки между республиканцами и демократами, но, возможно, и курс американской истории, считают ведущие мировые издания.

FT: Америка подошла к краю пропасти

С таким заголовком вышла накануне британская деловая газета Financial Times.

Не один только Трамп чудом избежал пули в голову, пишет издание, гибели в более широком смысле слова избежала вся Америка.

Страшно представить, что началось бы в стране, если бы Дональд Трамп погиб на трибуне, утверждает газета. Хотя серьезных последствий уже не избежать, даже при том, что все обошлось.

После этого покушения страна, которая в последние годы и без того стала более ожесточенной, поляризованной и склонной к насилию, теперь может пойти по еще более мрачному пути, пишет FT в другой своей статье на ту же тему.

Никогда еще на политическом классе США не лежала столь огромная ответственность за ближайшее будущее страны, которая все охотнее прибегает к насильственным методам решения вопросов.

Если в прошлом убийства или покушения на убийства политиков служили тревожным сигналом для американской политической системы, позволяя голосам разума выйти на первый план, то в данной ситуации насилие может послужить оправданием для еще большего насилия. И этого никак нельзя допустить.

Двое республиканцев, претендующих на пост вице-президента при Трампе, обвинили демократов в разжигании ненависти к Трампу.

Один из них, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, заявил, что агрессивная риторика предвыборной кампании Байдена непосредственно привела к покушению на Трампа, пишет FT.

"Главная предпосылка кампании Байдена заключается в следующем. Трамп - авторитарный фашист, которого необходимо остановить любой ценой", —написал Ди Вэнс в соцсети X (бывший Twitter).

Сейчас самое главное, как поведут себя демократы и республиканцы, между которыми еще никогда в истории США не было такой непримиримой вражды.

У республиканцев на первый план должны выйти умеренные представители, которые воздержатся от бездоказательных обвинений и помогут сбить градус накала в среде рьяных сторонников Дональда Трампа, пишет автор FT Эдвард Люс.

Также важно, как поведут себя в ближайшие дни демократы. Любые публичные заявления должны быть особенно тщательно сформулированы.

И если Америка сможет взять под контроль возникший хаос, ей нужно будет всерьез проанализировать, как она пришла к такой ситуации, пишет FT.

Последние опросы показали шокирующие результаты: около 60% взрослых американцев считают, что выборы при любом раскладе не решат наиболее фундаментальные политические и социальные проблемы страны.

Bloomberg: теперь Байден не сойдет с дистанции

Издание Bloomberg анализирует, как покушение на Дональда Трампа отразиться непосредственно на будущем Джо Байдена.

"Президент Джо Байден только начал вносить коррективы в свою президентскую гонку, как покушение на жизнь Дональда Трампа лишило его самого мощного козыря: возможности критиковать эксцентричное поведение своего оппонента и его программу на второй срок", — пишет Bloomberg.

Байден, в адрес которого сыпятся призывы выйти из гонки и сомнения в его когнитивных способностях, неожиданно выступил с довольно энергичной речью в минувшую пятницу в Детройте и пообещал разоблачить Трампа ближе ко дню выборов в ноябре.

В чем суть разоблачения неизвестно, но что бы это ни было, после покушения радикализм Трампа, в котором его обвиняют соперники, возможно, уже не покажется таким уж вопиющим.

Теперь кампания Байдена ограничена в подобных возможностях. Вспышка политического насилия подрывает основной тезис его президентства – восстановление законности и нормализация национальной политики.

Но есть в сложившейся ситуации и положительная сторона для Байдена, пишет Bloomberg. Теперь его участие в выборах практически гарантировано.

Издание цитирует одного из доноров Демократической партии, который на условиях анонимности сказал, что если до сих пор демократы считали необходимым заменить его кандидатуру на пост президента, то сейчас это невозможно сделать, не усугубив ощущение хаоса.

Пройдет несколько недель, прежде чем будут опубликованы опросы общественного мнения с оценками последствий стрельбы в Батлере, но эксперты уже сейчас полагают, что покушение укрепило позиции Трампа среди республиканцев и может склонить на его сторону колеблющихся.

Так было с президентом Рональдом Рейганом, рейтинг которого значительно вырос после того, как он был ранен в ходе покушения в 1981 году.

Байден, напротив, должен найти баланс в своей дальнейшей кампании, ослабив нападки на Трампа, чтобы не показаться бесчувственным.

NYT: близость гражданской войны?

Поддерживающая демократов New York Times рассуждает о том, что покушение на Дональда Трампа может стать точкой невозврата для страны, которая трещит по швам уже некоторое время, но сохранялась надежда, что это временно.

Когда в Дональда Рейгана стреляли в 1981 году, спикер Палаты представителей демократ Томас О'Нил-младший со слезами на глазах пришел к нему в больничную палату, держал его за руку, целовал в лоб и на коленях молился за здоровье президента, пишет NYT.

В Америке нового образца такое невозможно. Всего через несколько минут после того, как пришла новость о покушении, общественное пространство США на всех уровнях заполнилось злобой, подозрениями, взаимными обвинениями и теориями заговора.

Пока демократы высшего ранга поспешно заявляли, что в Америке нет места политическому насилию и осуждали покушение, республиканцы выстраивали свою линию событий.

По словам сторонников Трампа, чтобы не допустить его к выборам, демократы использовали все возможные методы: импичмент, попытки посадить в тюрьму, лишить иммунитета и даже покушение.

Позднее штаб Дональда Трампа рекомендовал сторонникам временно воздержаться от комментариев о покушении, но ущерб уже был нанесен – лагерь трампистов преисполнился решимости бороться, как призвал их сам Трамп, уводимый охраной со сцены с окровавленным лицом и сжатым над головой кулаком.

Американцы сейчас не ощущают себя единой нацией. Разногласия в обществе столь велики, что опрос, проведенный в мае, показал, что 47% граждан страны считают вторую гражданскую войну при их жизни вероятной или очень вероятной, пишет издание.

"Вопрос, который стоит перед нами как перед нацией, в следующем: станет ли насилие частью американской политики? И каждый из нас должен ответить: нет, если это зависит от меня", — сказал в комментарии New York Times Гарен Уинтемьют, директор программы по предотвращению насилия Калифорнийского университета.

Politico: европейские правые обвиняют "либеральный нарратив"

Американское издание Politico цитирует европейских политиков правого толка, обвинивших "либеральную риторику" в создании атмосферы ненависти к Дональду Трампу.

Среди них - британский политик Найджел Фарадж, который в воскресенье в интервью Би-би-си заявил: "То, что распространяют о Трампе эти либералы, выступающие против него, так отвратительно, так неприятно. Я думаю, что это почти поощряет такой тип поведения".

"Ненавистническая риторика многих левых политиков и СМИ, которые называют правых политиков расистами и нацистами, не остается без последствий. Они играют с огнем", — цитирует Politico лидера крайне правой Партии свободы в Нидерландах Герта Вилдерса.

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