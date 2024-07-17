Fоtо: AP/Scanpix/LETA

Охрана Дональда Трампа за несколько недель до субботнего покушения была усилена из-за угрозы другого покушения — организованного Ираном. Об этом американской прессе рассказали на условиях анонимности представители спецслужб.

Как передали во вторник американские телекомпании CNN и CBS, их анонимные собеседники сообщили им, что американская разведка в июне получила информацию о том, что иранцы готовят убийство Трампа, и Секретная служба усилила охрану экс-президента и кандидата в президенты США дополнительными телохранителями, специалистами по борьбе со снайперами и техникой.

Тем непонятнее, однако, почему под носом у этой усиленной охраны в субботу на крышу здания в 130 метрах от выступавшего на митинге Трампа пробрался 20-летний Томас Мэтью Крукс с винтовкой в руках.

Информации о какой-либо связи покушения Крукса с планами иранцев у американских спецслужб нет.

Тегеран угрожал Трампу, а также, например, Майку Помпео, служившему при нем госсекретарем, из-за ликвидации генерала Касема Сулеймани, командующего элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции. Сулеймани был убит ударом с дрона в Багдаде в январе 2020 года.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме Эдриенн Уотсон говорит, что сотрудники спецслужб уже несколько лет отслеживают угрозы со стороны Ирана в адрес членов администрации Трампа.

"Эти угрозы связаны с желанием Ирана отомстить за убийство Сулеймани. Мы считаем это вопросом национальной и внутренней безопасности первостепенной важности", — сказала Уотсон.

Представительство Ирана при ООН назвало сообщения CNN и CBS бездоказательными и злонамеренными, заявив при этом, что Дональд Трамп с точки зрения Ирана — преступник, который должен быть наказан судом.

Пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми не стал ни подтверждать, ни опровергать сообщения о подготовке Ираном покушения на Трампа, сказав лишь, что Секретная служба и другие спецслужбы постоянно получают информацию о потенциальных угрозах и предпринимают соответствующие действия.

Предвыборный штаб Трампа на запрос Би-би-си ответил, что не может давать комментарии по вопросам, связанным с обеспечением безопасности, и предложил обратиться к Секретной службе.

В 2022 году министерство юстиции США предъявило обвинение в подготовке убийства Джона Болтона одному из членов Корпуса стражей Исламской революции. Болтон был при Трампе, в 2018–2019 гг., советником по национальной безопасности.

Тогда прокуроры объявили, что и это готовившееся покушение, вероятно, было задумано как месть за ликвидацию генерала Сулеймани.

На вопросы со всех сторон, как Томас Мэтью Крукс с винтовкой в руках оказался на крыше здания в 130 метрах от усиленно охраняемого Трампа, Секретная служба и полиция пока окончательного и исчерпывающего ответа не дают.

Глава Секретной службы говорит, что в этом здании дежурила местная полиция, из города Батлер, где проходил митинг. По сведениям телекомпании CBS, в здании были три снайпера местной полиции, и они видели, как Крукс забирается на крышу.

Офис шерифа Батлера перенаправил журналистов Би-би-си с их вопросами к полиции штата, а та заявила, что здание не входило в зону ее ответственности.

Президент США Джо Байден после покушения на Трампа объявил, что распорядился провести независимое расследование этого происшествия.

BBC Russian Главная

10 лет назад российский «Бук» сбил «Боинг» MH17. Чего мы до сих пор не знаем об ...

Охрана Трампа была усилена за несколько недель до покушения из-за угрозы со стор...

Покушение на Трампа: почему Секретная служба позволила стрелку подобраться к быв...

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь