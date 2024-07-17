Охрана Дональда Трампа за несколько недель до субботнего покушения была усилена из-за угрозы другого покушения — организованного Ираном. Об этом американской прессе рассказали на условиях анонимности представители спецслужб.

Как передали во вторник американские телекомпании CNN и CBS, их анонимные собеседники сообщили им, что американская разведка в июне получила информацию о том, что иранцы готовят убийство Трампа, и Секретная служба усилила охрану экс-президента и кандидата в президенты США дополнительными телохранителями, специалистами по борьбе со снайперами и техникой.

Тем непонятнее, однако, почему под носом у этой усиленной охраны в субботу на крышу здания в 130 метрах от выступавшего на митинге Трампа пробрался 20-летний Томас Мэтью Крукс с винтовкой в руках.

Информации о какой-либо связи покушения Крукса с планами иранцев у американских спецслужб нет.

Тегеран угрожал Трампу, а также, например, Майку Помпео, служившему при нем госсекретарем, из-за ликвидации генерала Касема Сулеймани, командующего элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции. Сулеймани был убит ударом с дрона в Багдаде в январе 2020 года.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме Эдриенн Уотсон говорит, что сотрудники спецслужб уже несколько лет отслеживают угрозы со стороны Ирана в адрес членов администрации Трампа.

"Эти угрозы связаны с желанием Ирана отомстить за убийство Сулеймани. Мы считаем это вопросом национальной и внутренней безопасности первостепенной важности", — сказала Уотсон.

Представительство Ирана при ООН назвало сообщения CNN и CBS бездоказательными и злонамеренными, заявив при этом, что Дональд Трамп с точки зрения Ирана — преступник, который должен быть наказан судом.

Пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми не стал ни подтверждать, ни опровергать сообщения о подготовке Ираном покушения на Трампа, сказав лишь, что Секретная служба и другие спецслужбы постоянно получают информацию о потенциальных угрозах и предпринимают соответствующие действия.

Предвыборный штаб Трампа на запрос Би-би-си ответил, что не может давать комментарии по вопросам, связанным с обеспечением безопасности, и предложил обратиться к Секретной службе.

В 2022 году министерство юстиции США предъявило обвинение в подготовке убийства Джона Болтона одному из членов Корпуса стражей Исламской революции. Болтон был при Трампе, в 2018–2019 гг., советником по национальной безопасности.

Тогда прокуроры объявили, что и это готовившееся покушение, вероятно, было задумано как месть за ликвидацию генерала Сулеймани.

На вопросы со всех сторон, как Томас Мэтью Крукс с винтовкой в руках оказался на крыше здания в 130 метрах от усиленно охраняемого Трампа, Секретная служба и полиция пока окончательного и исчерпывающего ответа не дают.

Глава Секретной службы говорит, что в этом здании дежурила местная полиция, из города Батлер, где проходил митинг. По сведениям телекомпании CBS, в здании были три снайпера местной полиции, и они видели, как Крукс забирается на крышу.

Офис шерифа Батлера перенаправил журналистов Би-би-си с их вопросами к полиции штата, а та заявила, что здание не входило в зону ее ответственности.

Президент США Джо Байден после покушения на Трампа объявил, что распорядился провести независимое расследование этого происшествия.

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