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Вице-президент США Камала Харрис заявила, что с благодарностью принимает поддержку Джо Байдена, отказавшегося от участия в предвыборной кампании и предложившего выдвинуть ее в кандидаты от Демократической партии. Как сообщается, она уже начала борьбу за выдвижение, пытаясь заручиться поддержкой однопартийцев.

"Мне оказана большая честь — получить поддержку от президента, и я намерена добиться выдвижения [на должность кандидата от Демократической партии]. Я сделаю все, что в моих силах для того, чтобы объединить Демократическую партию и объединить нашу нацию — для того, чтобы победить Дональда Трампа. У нас есть 107 дней до дня выборов. Мы будем бороться вместе и победим — вместе", — заявила она.

По словам вице-президента, решение Байдена сняться с выборов является примером патриотизма. "Президент Байден делает то, что делал всю свою жизнь на службе: поставил выше всего интересы американского народа и нашей страны".

Все время, пока — после неудачного выступления Байдена в дебатах с Трампом — продолжались обсуждения относительно того, возможно ли президенту оставаться в гонке, Харрис сохраняла лояльность президенту.

Через сутки после разразившегося в результате дебатов скандала она заявила в ходе одного из предвыборных собраний демократов: "Мы верим в нашего президента Джо Байдена".

Формально кандидатуры у демократов пока нет: невзирая на то, что Байден выразил поддержку Харрис, нельзя утверждать, что у нее не будет соперников. Голосование должно пройти на съезде Демократической партии, который откроется в Чикаго 19 августа.

Как сообщили источники Би-би-си, вечером в воскресенье Харрис уже начала вести телефонные переговоры, чтобы заручиться поддержкой видных демократов, в том числе законодателей и губернаторов.

Команда Харрис "решила выложиться на полную катушку", сообщили источники CNN, и получить максимальную поддержку перед первым голосованием по ее кандидатуре, которое, как считают ее соратники, может пройти уже 1 августа.

"Для этого команда сейчас проводит очень агрессивную операцию по обзвону делегатов съезда, чтобы заручиться их поддержкой", — пишет телекомпания.

Команда также начала рассылать электронные письма от имени Харрис для сбора пожертвований.

"Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов, — говорится в одном из таких писем. — Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию".

Как сообщила платформа для сбора средств ActBlue, она наблюдает значительный всплеск пожертвований на кампанию Харрис — за первые пять часов после объявления Байдена удалось собрать более 27,5 млн долларов, через несколько часов эта сумма увеличилась до 46,7 млн.

"Сторонники из числа рядовых избирателей полны энергии и готовы поддержать ее как кандидата от демократов", — заявили в ActBlue.

Непредсказуемый съезд

Харрис — не единственный потенциальный кандидат. Среди других возможных кандидатур выделяли губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и министра транспорта США Пита Буттиджича. Ньюсом уже заявил, что поддержит Харрис.

"Сильная, бесстрашная, упорная. Сейчас, когда на кону стоит наша демократия и наше будущее, никто лучше вице-президента Камалы Харрис не сможет выступить против мрачных замыслов Дональда Трампа и направить нашу страну в более здоровое русло", — говорится в его заявлении.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Энтони Зуркер, съезд демократов на этот раз точно не будет напоминать тщательно распланированные и выверенные для успешной подачи телезрителям собрания предыдущих лет.

Он отмечает, что даже если партия поддержит кандидатуру Камалы Харис, предсказать, что будет происходить в зале заседаний, окажется непросто.

"И уж совсем непредсказуемым съезд станет, если Харрис не удастся сплотить партийцев вокруг себя. Съезд превратится в захватывающий и живой политический театр, американская публика такого еще не видела", — полагает Зуркер.

Клинтоны за, Обама — промолчал

За кандидатуру Харрис уже высказались супруги Клинтон — бывший президент и госсекретарь США. В заявлении, опубликованном в соцсети Х, Билл и Хиллари Клинтон написали: "Сейчас время поддержать Камалу Харрис и бороться со всем, что у нас есть, чтбы добиться ее избрания". Президентская чета решительно предупреждает о недопустимости победы Трампа. Мы пережили взлеты и падения, но ничто не заставляло волноваться нас за судьбу страны больше, чем угроза второго срока Трампа у власти".

Пять лет назад такая поддержка от видных демократов была бы пределом мечтаний для Харрис — осенью 2019 года она выдвигалась в кандидаты на президентские выборы 2020-го. Тогда, она выбрала основным объектом внутрипартийной критики как раз Джо Байдена, припоминая, что он был противником программы по обучению чернокожих детей из бедных кварталов в школах благополучных белых районов.

Но эта кампания была короткой — уже в декабре 2019-го, с низкими рейтингами и маленькими сборами на пожертвованиях в фонд своей кампании, Харрис объявила, что снимает свою кандидатуру. И уже через три месяца заявила, что поддержит Байдена.

Примечательно, что экс-президент Барак Обама, работавший на посту президента в связке с Байденом, высказал признательность Байдену за его решение отказаться от участия в выборной кампании, назвал его "патриотом высшего порядка", но не выразил прямой поддержки Харрис.

Его заявление в сети Х более расплывчато: "У меня есть безусловная уверенность, что лидеры нашей партии сумеют организовать процесс, результатом которого станет появление выдающегося кандидата".

В адрес Харрис уже успел высказаться и Дональд Трамп. Отвечая на вопрос CNN, Трамп заявил, что победить вице-президента Харрис ему будет еще проще, чем Байдена.

В официальном ютуб-канале Национального комитета Республиканской партии уже появилось двухминутное видео с критикой в адрес Харрис по поводу политики властей США в том, что касается борьбы с нелегальной миграцией.

Республиканцы не упустят из виду тот факт, что именно на Харрис в 2021 году Байден возложил проведение преобразований в этой сфере. Трамп и его сторонники утверждают, что за четыре года президенства Байдена никаких улучшений в этой области не произошло.

Что будет происходить дальше?

Мэйделин Халперт, Би-би-си

Последним действующим президентом США, который отказался от переизбрания, был Линдон Джонсон в 1968 году. Путь выдвижения нового кандидата так близко ко дню выборов неясен.

Байден уже получил 3 896 голосов партийных делегатов — гораздо больше, чем было необходимо для выдвижения его кандидатуры.

Хотя поддержка со стороны Байдена и делает Харрис наиболее вероятным кандидатом, после того как он "освободит" своих делегатов, они больше не будут закреплены за тем или иным кандидатом. В итоге им предстоит проголосовать за того, кого они выберут сами.

Начало съезда запланировано на 19 августа. Если Демократическая партия к этому времени не объединится для поддержки нового кандидата, это может привести к "открытому съезду" впервые с 1968 года.

Кандидатам потребуются подписи не менее 300 делегатов (и не более 50 от одного штата), чтобы их имя появилось в бюллетене.

Первый тур голосования пройдет среди 3 900 делегатов. Если после него ни один из кандидатов не получит большинства голосов, будет проводиться еще несколько туров голосования.

В этих турах будут участвовать "суперделегаты" — лидеры партии и должностные лица, которые будут голосовать до тех пор, пока не будет выбран номинант.

Чтобы получить партийную номинацию, кандидату необходимо 1 976 голосов делегатов.

Харрис — это риск, но многие демократы готовы на него пойти

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке

Харрис — следующая в конституционной линии преемственности. Возможность обойти вниманием первую чернокожую женщину в президентской заявке была бы ужасной для партии. Кроме того, она сразу же получит доступ к примерно 100 млн долларов, собранным в ходе кампании.

Но есть и риски. Согласно опросам общественного мнения, рейтинг одобрения Харрис примерно такой же низкий, как и у Байдена. Шансы обойти Дональда Трампа в очных поединках — тоже.

Во-вторых, у Харрис в качестве вице-президента были не лучшие времена.

В начале работы администрации ей было поручено разобраться с причинами миграционного кризиса на границе США и Мексики.

Это непростая задача, и ряд ошибок и неверных заявлений обернулись критикой. Кроме того, она была ответственным лицом администрации по вопросам права на аборты. C этим она справлялась гораздо эффективнее, но первые впечатления остались.

Наконец — и это, пожалуй, самое главное, — Харрис уже участвовала в выборах на национальном уровне: в 2020 году она претендовала на президентскую номинацию от Демократической партии — и сильно оступилась.

Хотя на ранних этапах она была на высоте, сочетание неудачных интервью, отсутствие четко сформулированного видения и плохо управляемая кампания привели к тому, что она выбыла из борьбы еще до начала праймериз.

Выбор в пользу Харрис — это риск для демократов, но на данный момент безопасных вариантов нет. А ставки — возможная победа Дональда Трампа — высоки до предела.

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