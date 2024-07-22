Парламент Эстонии на внеочередном заседании предоставил министру климата Кристену Михалу право на формирование нового правительства страны. Об этом сообщает ERR.

Это решение поддержали 64 депутата, против высказались 27. Еще десять парламентариев отсутствовали на заседании.

Как пишет ERR, во второй половине дня новый состав правительства утвердит президент Эстонии Алар Карис. На вторник назначено еще одно внеочередное заседание парламента, на котором министров приведут к присяге.

Михалу 48 лет, ранее он руководил министерством климата (2023-2024), министерством экономики и инфраструктуры (2015-2016) и министерством юстиции (2011-2012), а также заседал в пяти созывах эстонского парламента. Вся профессиональная карьера нового премьера связана с работой в структурах "Партии реформ" и государственной службой.

Помимо Михала, в состав правительства войдут 14 министров. Семь портфелей получат представители "Партии реформ", четыре — социал-демократы, три — либералы из Eesti 200. Та же правящая коалиция была сформирована по итогам последних парламентских выборов весной прошлого года, состав правительства обновился на треть.

Предыдущий премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке со своего поста в прошлый понедельник. После трех лет во главе правительства страны она переедет в Брюссель, где станет Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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