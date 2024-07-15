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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала президенту республики Алару Карису заявление с просьбой освободить ее от занимаемой должности. Об этом сообщает ERR.

В понедельник эстонское правительство собралось на внеочередное заседание, в ходе которого министры приняли решение подать в отставку.

До утверждения нового кабинета министров Каллас и ее коллеги останутся исполняющими обязанности. Политик выразила надежду, что новое правительство будет сформировано в ближайшем будущем.

Каллас занимала пост премьер-министра Эстонии с 2021 года. В конце июня лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили ее кандидатуру на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Каллас сможет приступить к исполнению обязанностей на этом посту после утверждения нового состава Еврокомиссии.

Кандидатом на пост премьер-министра Эстонии от правящей Партии реформ стал министр климата Кристен Михаил. Сейчас реформисты ведут с партнерами по правительству переговоры об изменении коалиционного договора.

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