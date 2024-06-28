Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе утвердили кандидатуры руководителей блока на следующие пять лет.

Урсула фон дер Ляйен остается председателем Еврокомиссии, бывший премьер Португалии Антониу Кошта займет пост главы Евросовета, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по иностранным делам, сменив на этом посту Жозепа Борреля.

Каллас заявила, что ее назначение — "огромная ответственность в момент геополитической напряженности".

"Война в Европе, растущая нестабильность по соседству [c ЕС] и во всем мире — вот главные вызовы для европейской внешней политики", — написала она в социальных сетях.

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